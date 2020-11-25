Balıklama!

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O katil balıkçılar kendi celladını seçen kurban olduklarını anladıkları zaman, sandalında ağlayan balıkçının gözyaşlarının değerini de anlayacaklardı ama artık vakit geçti.

Denizlerin denetlenmediği bir şehirde müşterilerine fiş bile vermeyen balıkçı tezgahları da kimsenin umurunda değildi!

Bayat balıklara bile balıklama atlayan "fişe priz" müşteriler varken!

SİZE ÇIKMAZ!

Her yıl sonunda aynı masal. Talih oyunlarında hangi talihin elinde oyuncak olduğumuzun farkında değiliz.

"Size de çıkabilir" diyenlerin sözünden dışarı çıkmadığımız için cebimizden çıkanları hesaba bile katmıyoruz.

Talih oyunlarına verdiklerimizi boş bir tenekenin içine atıp birkaç yıl sonra o tenekenin içini boşaltsak ne çok şey kazandığımızı fark ederiz ama kolay zengin olma umudu yok mu? Her taşın altından bu çıkıyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendini hafife alma.

70'li yılların şarkılarını dinle.

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Tek tesellim gözlerindi

Bakıp bakıp delirirdim

Bana öyle yakındın ki

Hep benimsin zannederdim

Bırakıp gittin beni

Yanarım için için

Yaralı kuşlar gibi

Sensiz ben hiçim

Duman gözlüm

Yaktın beni duman ettin

Acımadın ziyan ettin

Duman gözlüm

Benim için yaşamaktın

Yaşamayı haram ettin

Hakkı YALÇIN