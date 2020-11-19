Onlar hep çocuk kalmalıydı, büyüyüp kirlenmek yerine!
***Çocukların cesareti hiçbir büyükte yoktur ama çocukları korkutarak büyütmek büyüklüğün şanında vardır.
Özgürlükleri küçük yaşlarda elinden alınan çocukların psikolojik desteklere ihtiyaç duyması böyle başladı Korku hormonu tavan yaptığı içindir ki minicik çocuklarda panik atak var!
***Bir zamanlar çocukların acılarına ve sefaletine karşı dalgakırandı vicdan.
Sistem paranın kaldırma kuvvetini buldu kaybedeceği her şeyi kazandı.
Paranın kazancının yanında çocukların kaybı hesaba katılmadı.
***Eskiden çocuklara büyüyünce ne olacakları sorulurdu.
En güzel meslekler süslerdi onların hayallerini.
Geçenlerde bir çocuğa aynı soruyu sordum da "büyüyünce zengin olacağım" dedi.
Kahroldum!
Masumiyetle yer değiştirme oyunu oynayan bir çocukluk gördüğüm için.
***
Bu ülke en çok mahallelerdeki delikanlı melekleri öldürdü!
O yüzden çocuklar mahvoldu!
***Özellikle son yıllarda çocukların büyümesi erkene alınmıştır.
Onlardan çocuk yaşlarda ne çok şey beklenecek ama emin olun birçok evde erken yaşta kuruyan ağaçlara bir yenisi eklenecektir.
***O yüzden diyorum ki; kimse boş yere büyüklük taslamasın.
Bu dünyanın çocukluğa ihtiyacı var!
O çocukları büyüyüp kirlenmeden kazanmalıyız.
***
Çocuklar suçlarının bedelini ne kadar pahalıya öderse o acının bedelini pahalıya ödetirler.
Unutulmasın ki bugün kötülüğün simgesi haline gelen büyükler de bir zamanlar çocuktu.
Ve kötülük imalatına da içlerindeki çocuğu öldürmekle başlamışlardır!
KÖY EKMEĞİ
İnsanlar son yıllarda köy ekmeğinin derdine düştü.
Nedir köy ekmeği?
Buğdaya sevgiyle dokunan, o ekmeğin aslında kendi ekmeği olduğunu unutmayan insanların eseridir.
Katkısızdır gramından çalınmamıştır her lokması sağlıklıdır.
Şehir hayatına bu kadar düşkün insanların köy ekmeğine ve köy yumurtasına duydukları özlem bozulan insanlığın resmidir.
Bebek mamalarında bile kansız tüccarlık hayata geçirilmişken, saflığa ve temizliğe duyulan özlemin belgesi.
Ama geleneklerini kaybedenler için köy ekmeği yetmez!
MUTLULUK TAKVİMİ
Öfkeni kontrol et.
Yattığın yeri topla.
Satranç oynamayı öğren.
Şekerden kaçın.
Aç insanı geri çevirme.
Dün gece resmini
İkiye ayırdım
Bana baktığı gibi
Kimseye bakmasın diye
Ateşimi söndürdüm
Gözlerinde
Beni yaktığı gibi
Kimseyi yakmasın diye
Ne yani bundan böyle
Gözleri cennet kokan
Sevgilim yok mu benim
Benden sonra tenine
Bir yabancı mı
Dokunacak senin
Anıların gözü yaşlı
Şarkılar da zehir zıkkım
En iyi sen biliyorsun
O gözlerin benim hakkım
Hakkı YALÇIN