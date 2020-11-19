Çocukluk

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Çocuklar suçlarının bedelini ne kadar pahalıya öderse o acının bedelini pahalıya ödetirler.

Unutulmasın ki bugün kötülüğün simgesi haline gelen büyükler de bir zamanlar çocuktu.

Ve kötülük imalatına da içlerindeki çocuğu öldürmekle başlamışlardır!

KÖY EKMEĞİ

İnsanlar son yıllarda köy ekmeğinin derdine düştü.

Nedir köy ekmeği?

Buğdaya sevgiyle dokunan, o ekmeğin aslında kendi ekmeği olduğunu unutmayan insanların eseridir.

Katkısızdır gramından çalınmamıştır her lokması sağlıklıdır.

Şehir hayatına bu kadar düşkün insanların köy ekmeğine ve köy yumurtasına duydukları özlem bozulan insanlığın resmidir.

Bebek mamalarında bile kansız tüccarlık hayata geçirilmişken, saflığa ve temizliğe duyulan özlemin belgesi.

Ama geleneklerini kaybedenler için köy ekmeği yetmez!

MUTLULUK TAKVİMİ

Öfkeni kontrol et.

Yattığın yeri topla.

Satranç oynamayı öğren.

Şekerden kaçın.

Aç insanı geri çevirme.

Dün gece resmini

İkiye ayırdım

Bana baktığı gibi

Kimseye bakmasın diye

Ateşimi söndürdüm

Gözlerinde

Beni yaktığı gibi

Kimseyi yakmasın diye

Ne yani bundan böyle

Gözleri cennet kokan

Sevgilim yok mu benim

Benden sonra tenine

Bir yabancı mı

Dokunacak senin

Anıların gözü yaşlı

Şarkılar da zehir zıkkım

En iyi sen biliyorsun

O gözlerin benim hakkım

Hakkı YALÇIN