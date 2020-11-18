Yaşlı yazı!

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O yüzden kimse gençliğine güvenmesin!

Bugün büyüklerden esirgenen saygı yarın gençlere gerekecek ama geçmiş ola.

Herkesin kader fezlekesi gençliğinde yazılıyor çünkü.

DEĞİŞMEZ!

Bir zamanlar kitapları yakarak ısınan devlet düzenimiz vardı.

Şimdi müzik emekçilerinin haklarını yakarak ısınan hukuk düzenimiz var.

Bir zamanlar "sen benim kim olduğumu biliyor musun" diyenlerin bol olduğu bir düzenimiz vardı.

Şimdi çakarlı araçlarıyla emniyet şeritlerini ihlal edenlerin, "sana bir çakarım kim olduğumu görürsün" diyenlerin bol olduğu bir düzenimiz var.

Böyle gelmiş böyle gider!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanı sevindir.

Trafikte korna çalma.

Cam kenarında kahve iç.

Mutlu olmak için neden yarat.

Türkü dinle.

En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini

Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi

Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN