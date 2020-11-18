Uzaktan alkışladım.
Mızıkasına da maske taktığı için.
***"Virüs yaşlı insanları seviyor" diyorlar.
Hayır! Denizlerin yaşlı olması balıkların ölmesi için sebep değildir.
Çevremde nice genç insanı da kaybettik.
"Yaşlıların gösterdiği direnci gençler gösterse bu kadar çok kayıp vermezdik diyorum." Yaşlılığıma veriyorlar!
***"Bırakın her şey çürüsün nasılsa toprağa karışıyor" diyorlar ya, bazı çürümeler kana karışıyor.
O yüzden yozlaşmanın damarlarında tedavisi imkansız bir hastalık duruyor.
***Dünyanın iki yüzü var.
Birinci yüzünde daha güzel yaşamak için bütün değerleri öldürenlerin saltanatı.
İkinci yüzünde ölmemek için yaşayanların çırpınışı.
O yüzden parayla terbiyesiz hale sokulan dünya insanlıktan hızla uzaklaşıyor!
***Parayı gerçek anlamda Lidyalılar buldu ama dünyada bir tane Lidyalı kalmadı.
Para için her türlü şerefsizliği yapanlardan utandılar besbelli.
***
Mal mülk de buna dahildir.
***Delikanlılığın tarihini yazmaktan bahsedenler nedense ellerindeki ve dillerindeki kire bakmıyor.
Her zaman söylerim, "bu ülkede maça kızı karo valesinden daha delikanlıdır!"
***Unutmayın ki her yol bir sancı barındırır bir de hancı.
Yalanın iftiranın el üstünde taşındığı bir ülkede, iyiliğe yabancı olanlar için şifreyi kırmak zordur.
Onlar kalp kırmak için eğitilmiştir çünkü!
***Yaşlılık; gençlerin vurdumduymazlıkları için bestelenmiş bir şarkıdır artık.
Yüreklerde yarayla!
Bilinmesi gereken bir şey var ki; hayat da sırayla!
***
O yüzden kimse gençliğine güvenmesin!
Bugün büyüklerden esirgenen saygı yarın gençlere gerekecek ama geçmiş ola.
Herkesin kader fezlekesi gençliğinde yazılıyor çünkü.
DEĞİŞMEZ!
Bir zamanlar kitapları yakarak ısınan devlet düzenimiz vardı.
Şimdi müzik emekçilerinin haklarını yakarak ısınan hukuk düzenimiz var.
Bir zamanlar "sen benim kim olduğumu biliyor musun" diyenlerin bol olduğu bir düzenimiz vardı.
Şimdi çakarlı araçlarıyla emniyet şeritlerini ihlal edenlerin, "sana bir çakarım kim olduğumu görürsün" diyenlerin bol olduğu bir düzenimiz var.
Böyle gelmiş böyle gider!
MUTLULUK TAKVİMİ
Bugün bir insanı sevindir.
Trafikte korna çalma.
Cam kenarında kahve iç.
Mutlu olmak için neden yarat.
Türkü dinle.
En çok neyi özlüyorum
Biliyor musun
O çocuk ellerini
Bana baktığın zaman
Aklımı alan gözlerini
Bizim aşkımızın
Tarifi yoktu
Benzersiz sevmiştik
Birbirimizi
Nasıl kazandıysak
Öyle kaybettik
Şimdi kim arar
Kim bulur izimizi
Bildiğini okur zaman
Kader bize düşmanmış
Biz bile ayrıldıysak
Demek ki aşk yalanmış
Hakkı YALÇIN