Yaşamak

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Ekranlarda boş boş konuşanlara bakıyorum da herkes popüler olma sevdasında.

Oysa cehaletten ve sorumsuzluktan daha tehlikeli bir virüs yoktur.

Daha önce söylemiştim bir daha söylüyorum.

"Bu kadar sorumsuz davrananlar kendi insanını bile sırtından vurur!" Vuruyorlar da zaten!

Bir ülkede

Bir ülkede insanlar yere düşeni kaldırmak yerine, "bana ne başımı belaya mı sokacağım" diyorsa, o ülkede sadece toprağın altında değil üstünde de deprem vardır.

Bir ülkede emekçilerin telif haklarını çatır çatır yiyenler altlarına milyon dolarlık cipleri çekiyorsa, o ülkede sadece yasalar değil omuzlardaki melekler de yere düşmüş demektir.

Bu ülkede doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor da hala doğruyu söylemekte direniyorsa, o insan tahtalı köye randevu almış demektir.

Bir ülkede hırsızı edepsizi reklam yıldızı oluyor da o reklamların getirisi de bol oluyorsa, o ülkede aynaya bakacak yüzü olanların sayısı her yıl azalıyor demektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyumak için değil uyanmak için oku.

Evde egzersiz yap.

Sebze ye.

Sende kaybolup bir daha

Hiç görünmemek vardı

Ne yazık ki aramızda

İnsafsız bir kader vardı

Canı yandı sevgimizin

Düşler başka gerçek başka

Kaybedeceğimizi bile bile

Dahil olduk biz bu aşka

Bir zaman treninin

Takıldık arkasına

İkimiz de yar olmadık

Kendimizden başkasına

HAKKI YALÇIN