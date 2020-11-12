65 yaş üstü

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"Yaşlı" deniyor onlara.

Onların disiplini virüsün karanlık göğsüne atılan direniş imzası.

Onlar ölümden tasarruf etmek için değil, çocuklar için memleket için ve her zaman olduğu gibi mikroplara nasıl karşı durulması gerektiğini göstermek için geri çekiliyor.

O direnci bir zamanlar çocuklara özgürlük veren sokaklardan kaptıkları için.

KABULLENDİKÇE!

Bahis oyunlarında yeni kurallar icat edildi.

Bu kurallar; insanların eskiden sahip olduğu kazanma ihtimallerini bile ortadan kaldırdı.

Herkes talihine yansın.

Ya da hala bu oyunlardan medet umanlar kendileriyle gurur duysun.

Çünkü kimse insanların cebine elini uzatmıyor, insanlar onların ahtapot ellerine ceplerini uzatıyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçekleri sorgula.

Çocukluk arkadaşlarını ara.

Ucuz düşünen insanı hayatından çıkar.

Sabahları yürüyüş yap.

Umursamıyor beni

Cezamı sürdürüyor

Deli gibi sevdiğimi

Bildiği halde

Bıkmadım usanmadım

Yokluğunu sevmekten

Beni mahrum ediyor

Sevdiği halde

Varlığım yokluğuna

Armağan olsun

Tenine başka ten

Değene kadar

Bu yürek senden hiç

Vazgeçmeyecek

Sen peşimi bırak

Diyene kadar

Hakkı YALÇIN