İntihar!

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Çıyan Çin'in suç ortağı olmak istemiyorsak tedbirlere harfiyen uymak zorundayız.

Kendimizi koruma altına almazsak virüsü el üstünde taşımaya gönüllüyüz demektir. Bunun adı da her dilde "intihardır!"

SORU İŞARETİ

Üzerine bindikleri yarış atlarına acımasızca kamçı vuran jokeyler, yarışlardan sonra atlardan özür diliyor mu?

Madem kader ortaklığı; atların sırtından geçinen jokeyler "at bağlasan durmaz" denilen ahırlardaki atlarla ayda yılda bir gece geçiriyor mu?

Taş taşa değince ses çıkarıyor da kamçıların atların teninde çıkardığı sesi duymak hangi jokeye nasip olacak?

Taze söğüt dalından düdük yapıp jokeylere versem öttürürler mi?

Kamçıların sesi onlara düdük sesi gibi gelmiyorsa.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Yün çorap al.

İsmini haykırınca

Ses vermiyor bu şehir

Artık sönen yangının

Külü de senle gitti

Yağmur gibi bakardım

Sabaha zor çıkardım

Çoktan dindi fırtına

Yeli de senle gitti

Bu sensiz gecelerin

Dumanıyla isiyle

Uykularımı bölen

Sessiz çığlıklar kaldı

Bıraktığın izlerin

Son veda busesiyle

Ardımızdan ağlayan

Deli bir sevda kaldı

Hakkı YALÇIN