O fotoğraf!

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Yoksulların çocukluk fotoğrafları olmaz ama o yoksul çocuğun 10 Kasım fotoğrafı 45 yıldır gözlerimin önünde duruyor.

Çocukluğum gibi.

O saygıdan zerre kadar sapmadan yaşlanmak gibi.

KUKLA

Bütün dünya kan ve ölüm kokarken, "Amerikan başkanlarının asaleti olmalıdır" diye haykırsak ne fayda!

İçlerinde sübyancı sapıklarla arkadaşlık edenler varken, isimlerinin önündeki "katil" apoleti pis pis sırıtırken, Amerikan başkanlarında insani duyguları görebilmek mümkün mü?Amerikan başkanları Ortadoğu'daki bütün çocukların hasmı sayılırken şimdi yeni Amerikan Başkanı tartışılıyor.

Obama geldiğinde umutlar büyüktü de ne değişti? Dünyadaki kan kokusu yayıldıkça yayıldı, giden canların sayısı arttı.

Sadece dünyaya değil kendi siyahi insanlarına bile ırkçılık yapan soytarı Trump'da zerre kadar insanlık gördük mü Biden'de göreceğiz?

Kim gelirse gelsin bir şey değişmez!

Amerika'nın yeni başkanı eski cinayetlerin izinden yürümekten başka bir role soyunamaz.

İpini sahibine teslim eden bütün kuklalar gibi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Atatürk'ü saygıyla an.

Borcuna sadık kal.

Kapalı alanlardan uzak dur.

Lüks meraklısı olma.

Deniz kenarında yürü.

Acıları can evimde

Tutukluyum hasretlerde

Bulut bulut gözlerimde

Çocuklara ağlıyorum

Hepsi öksüz yetim gitti

Bağrım yandı içim gitti

Yüzümde hüzündür şimdi

Çocuklara ağlıyorum

Özlemine doyamadım

Öpmelere kıyamadım

Kaç kişiydi sayamadım

Çocuklara ağlıyorum

Hepsi dünya harikası

Cümlemizin büyük yası

Toprak onların anası

Çocuklara ağlıyorum

Hakkı YALÇIN