Ayakkabı boyacılığı yapan küçük bir çocuğun Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunduğu görüntüyü gözlerimde resimlemiştim.
Saatler dokuzu beş geçiyordu sirenler çalmaya başladı.
Önündeki boya sandığını bırakıp aniden ayağa fırladı hazırola geçti.
Cebinden düşen misketler bulunduğu yokuştan aşağı yuvarlanmaya başladı da dönüp bakmadı bile.
10 yaşlarında erkek çocuğu.
***Yüreğinin gönderinde Atatürk sevgisi.
Yoksul giysiliydi çocuk, mavi kazaklı. Parlak ışıklı iki lambaydı gözleri.
Başkalarının ayakkabılarını boyamaktan kendi ayakkabılarını düşünecek halde değildi.
Boya sandığının yanında duran sefertasında kuru ekmekten başka bir şey yoktu belki.
Bir saygı duruşunda elleri bacaklarına yapışmış küçük bir heykeldi de uzun binaların önünde koca bir dev gibi duruyordu.
Gözlerinin ufkunda Mustafa Kemal duruyordu adım gibi eminim.
***
Sirenler çalarken sicim gibiydi gözyaşları Atatürk çiçeğini suluyordu sanki.
Hayatın küçük askeri Cumhuriyet'in nöbetçisi.
Pantolonundaki yaması iplik iplik sökülürken, sabahın erken saatlerinde iki lokma ekmek için yola koyulan hamarat karınca.
Yoksulluğun sol yanına tutunmuş hayat işçisi.
***
Yoksulların çocukluk fotoğrafları olmaz ama o yoksul çocuğun 10 Kasım fotoğrafı 45 yıldır gözlerimin önünde duruyor.
Çocukluğum gibi.
O saygıdan zerre kadar sapmadan yaşlanmak gibi.
KUKLA
Bütün dünya kan ve ölüm kokarken, "Amerikan başkanlarının asaleti olmalıdır" diye haykırsak ne fayda!
İçlerinde sübyancı sapıklarla arkadaşlık edenler varken, isimlerinin önündeki "katil" apoleti pis pis sırıtırken, Amerikan başkanlarında insani duyguları görebilmek mümkün mü?Amerikan başkanları Ortadoğu'daki bütün çocukların hasmı sayılırken şimdi yeni Amerikan Başkanı tartışılıyor.
Obama geldiğinde umutlar büyüktü de ne değişti? Dünyadaki kan kokusu yayıldıkça yayıldı, giden canların sayısı arttı.
Sadece dünyaya değil kendi siyahi insanlarına bile ırkçılık yapan soytarı Trump'da zerre kadar insanlık gördük mü Biden'de göreceğiz?
Kim gelirse gelsin bir şey değişmez!
Amerika'nın yeni başkanı eski cinayetlerin izinden yürümekten başka bir role soyunamaz.
İpini sahibine teslim eden bütün kuklalar gibi!
MUTLULUK TAKVİMİ
Atatürk'ü saygıyla an.
Borcuna sadık kal.
Kapalı alanlardan uzak dur.
Lüks meraklısı olma.
Deniz kenarında yürü.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Hepsi öksüz yetim gitti
Bağrım yandı içim gitti
Yüzümde hüzündür şimdi
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Hepsi dünya harikası
Cümlemizin büyük yası
Toprak onların anası
Çocuklara ağlıyorum
Hakkı YALÇIN