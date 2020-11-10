Cevap: Acelesi yok!
Bazı geceler suç ve cezayla süslenirken, bu kadar pozisyon harcayan takımdan acısını böyle çıkarır futbol!
Konyaspor karşısındaki Fenerbahçe gerçeğinin özeti de budur!
Erol Bulut'un yanlışlarıyla Hatayspor ve Konyaspor maçlarında kaybedilen 5 puanının aslında kaç puan ettiği en iyi biçimde sezon sonunda görülecektir ki.
Onun için dip notum; Erol Bulut bu takımı hazineye götürecek kaptanlığa sahip değilse, bu takımın onun için hazine olması mümkün olmayacaktır!
***Bir yenilgiyle eleştirilerin şiddetinin artmasından şikayet eden varsa, geçen hafta içinde yağ kazanlarında pişirilen şampiyonluk masalını önlerine koyarım.
Havalanan beyler için "bir yolculukta sihir bozulduysa, o sihri bozanın işaret edilmesi yolun devamı için gereklidir" notunu da ilave ederim.
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Duvarlar gölgeleri bekler, liderler peşinden gelenleri.
Başakşehir sezon başındaki "uyurgezer" halinden kurtuldu ve şampiyonluk apoletinin hakkını verecektir.
Fırtınayı atlatan Galatasaray bundan böyle zor yenilecektir.
18 futbolcu transfer etmeyi şampiyonluk için gerekçe gösterenler, güçlerini sahada göstermeyi öğrenmedikçe Fenerbahçe'yi zor günler bekleyecektir.
***Gelecek maçlardaki kuşkuyu ortadan kaldırmak için önce yanlışların yelkenlerini indirmek gerekiyor.
Çünkü hayallerin tahtına oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanmış nice sezon duruyor.