Virüsü telef etmek varken güçlendirdik.
Sözde özgürlük alanımızı genişlettik çemberimizi daralttık.
Şimdi yeniden başlıyoruz mücadeleye.
***Kısıtlamalar varken bile yasakları ihlal edenler vardı.
"Bana bir şey olmaz" mantığının bencillik alanındaki şahıslara "bu virüsün kaç kişiye bulaşma sebebi olacaksın?" dediğimizde aldığımız cevaplar aynıydı;
"sana ne!" O fedakar sağlık çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangına benzin üfleyenlere ne desek boş!
Not: İnsanlık için var olmayı düşünmeyenler başkalarının hayatını yok ettiklerini mi düşünecek?
***Aldığım en ilginç cevaplardan biriydi.
"Sanki her şey yolunda gidiyor da pandemiyi de ben düzelteceğim!" "Senden kimse bir şey düzeltmeni istemiyor" dedim, "maskeni düzgün tak yeter!" O gün bugün kafayı bana taktı, maske takmıyor!
***
1970 yılının sonbaharında dünya virüsle tanışmıştı, İtalya ve Fransa'da milli felaket halini alan grip güney sınırlarından Türkiye'ye girmişti.
Okullar ve umuma açık yerler kapatıldı.
Radyo anonslarıyla kan aranıyordu ve stoklar tükenmişti.
Kızılay'da 75 liraya satılan kanın şişesi karaborsada 200 liraydı.
***Kan bağışı yapmayan insanlar kendi kanlarını sülüklere emdiriyordu ve bataklıklardan toplanan sülüklerin satışları da el altından iyi fiyata gidiyordu.
Kişi başına 7 sülük.
Kanını sülüklere emdirenler sözde damarlarını temizletiyor ve virüsten korunduklarını düşünüyorlardı.
Bu cehaletin ve sorumsuzluğun bedeli; vücuttan açığa çıkan kanın, kanla bulaşan hastalıkları beraberinde getirmesiyle ödenmişti.
Kim bilir kaç bebeğin ihtiyacı olan kanı sülüklere emdirmek de caba!
***
Koronavirüse karşı ilk zamanlarda gösterdiğimiz disiplini sonra yitirdik.
Şimdi komşularımızın yakalandığı virüsün kapımızı çalması an meselesi.
Hatırlayın; postacı bile kapıyı iki kere çalardı.
Uyarıları dikkate almazsak üçüncü şansımız olmayacak.
Günlük
"Herkes bana köfte ve ayran gönderiyor ama ben annemi istiyorum." (Depremde enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda'nın günlüğü.) "Göğüs kafesimdeki kuşları uçurdum, bana hayat getirecekler." (Lösemili çocuğun günlüğü)
MUTLULUK TAKVİMİ
Maskeni her gün yenile.
Çocuklara eldiven ör.
Ev yemeklerini tercih et.
Cam kenarında kahve iç.
Kalbim geleceğini
Ellerinde tutuyor
İnsan senle olunca
Her şeyi unutuyor
Benim bütün dualarım
Melekler duysun diye
Her öpücük kalbine
Güzel uyursun diye
Hayat denen yokuşu
Seninle aşacağım
Yemin ederim
Meleğim gözbebeğim
Attığın her adımda
Yanında olacağım
Yemin ederim
HAKKI YALÇIN