Son şansımız!

Koronavirüse karşı ilk zamanlarda gösterdiğimiz disiplini sonra yitirdik.

Şimdi komşularımızın yakalandığı virüsün kapımızı çalması an meselesi.

Hatırlayın; postacı bile kapıyı iki kere çalardı.

Uyarıları dikkate almazsak üçüncü şansımız olmayacak.

Günlük

"Herkes bana köfte ve ayran gönderiyor ama ben annemi istiyorum." (Depremde enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda'nın günlüğü.) "Göğüs kafesimdeki kuşları uçurdum, bana hayat getirecekler." (Lösemili çocuğun günlüğü)

MUTLULUK TAKVİMİ

Maskeni her gün yenile.

Çocuklara eldiven ör.

Ev yemeklerini tercih et.

Cam kenarında kahve iç.

Kalbim geleceğini

Ellerinde tutuyor

İnsan senle olunca

Her şeyi unutuyor

Benim bütün dualarım

Melekler duysun diye

Her öpücük kalbine

Güzel uyursun diye

Hayat denen yokuşu

Seninle aşacağım

Yemin ederim

Meleğim gözbebeğim

Attığın her adımda

Yanında olacağım

Yemin ederim

HAKKI YALÇIN