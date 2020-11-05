Güzelliklerini tarif ederken meleklerle bir tuttuğumuz, acılarını tarif edemediğimiz çocuklar.
Ömrümüzün sonuna kadar ellerini bırakmadığımız ve ne acıdır ki kalplerde nefrete yer açılırken oturacak yer bırakmadığımız çocuklar.
***Lösemili Çocuklar Haftası'ndayız.
Tıpkı enkaz altındaki çocuklar gibi onların da yardıma ihtiyaçları vardır.
Onların sessiz çığlıklarını duyanlar da vardır gerek duymayanlar da.
***Acıları büyüktür yine de gülümsemeye çalışırlar.
Onların yaşlarından büyük göstermelerinin sırrı da gösterdikleri olgunlukta gizlidir zaten.
Hayatınızda bir kez olsun lösemili bir çocuğa yakından baktınız mı?
Onların bakışlarında bir cümle gizlidir; "adımı bilmeseniz de olur, acımı duyun yeter!" O acıyı da duyalım sessiz çığlıkları da.
***
Enselerinde soluyan ölüme meydan okuyan bakışlarına kurban olalım.
Işığı sönmemiş gözlerindeki derinlikte kaybolmanın bir sihri vardır.
Pandemi döneminde olduğumuzu biliyorum elbette yanlarına gidemeyiz ama yüreğimizle bakarsak görebiliriz.
Bugüne kadar kendimizde göremediklerimizi de görebiliriz belki.
Bunca zamanki ilgisizliğimiz için suçüstü yakalanmış hissedebiliriz kendimizi önemli değil.
Hiçbir iyilik ve güzellik için geç değildir ve her çocuk hayata emanettir ölüme değil.
***Büyüklere duydukları güvendir çocukları ayakta tutan.
Onları unutan "büyük" değildir zaten.
"Çocukların sınıflarda parmak kaldırmaktan başka ispatı olmalı, "buradayım" diyebilmeleri adına.
Hasta yatağındaki çocukları yaşatmak da hepimizin gururu olmalı.
Bir çocuğun papatya fallarından çok daha fazlasını büyüklerden bekliyor olmasının yadırganacak bir yanı yok.
Ama bizlerin o çocukları yalnız bırakmasının utanılacak yanı çok!
***
Lösemili çocuklara ayrılan bir haftanın anlamını hissettirmek adına yazdım bu yazıyı.
Onların tanıdığı biri olmanın gururunu yaşamak istiyorsak hemen yola çıkmamız gerek.
Bulunduğumuz yerden bile el uzatabiliriz onlara.
Yeter ki isteyelim.
TEK ROMANTİK!
Amerika'yı para yönetir kan yönetir savaş politikası yönetir.
Ben Amerikan başkanlarının kim olduğuna bakmam, dünyayı kan gölüne çevirip çevirmeyeceğine bakarım.
O yüzden ömrüm boyunca sadece Clinton'a hayran kaldım.
Nice cellada bir romantik!
Bu da Amerika'nın utancı olsun!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çay ve simitle kahvaltı yap.
Marketlerde daha dikkat ol.
Talih oyunlarına güvenme.
Elini sık yıka.
Bir köyde yaşıyorum şimdi
Hiç sorma şirin mi şirin
Balığa çıkıyorum akşamları
Tadına doyum olmuyor
Türkülerin
Huzur buluyorum
Kuş seslerinde
Kucaklıyorum köylüleri
Kötülük yok yüreklerinde
Tütün kokuyor elleri
Senden yüreğim yandı
Ama artık unuttum
Aşk defterim kapandı
Dostluğu mesken tuttum
Hakkı YALÇIN