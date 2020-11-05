Lösemili çocuklarımız

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Lösemili çocuklara ayrılan bir haftanın anlamını hissettirmek adına yazdım bu yazıyı.

Onların tanıdığı biri olmanın gururunu yaşamak istiyorsak hemen yola çıkmamız gerek.

Bulunduğumuz yerden bile el uzatabiliriz onlara.

Yeter ki isteyelim.

TEK ROMANTİK!

Amerika'yı para yönetir kan yönetir savaş politikası yönetir.

Ben Amerikan başkanlarının kim olduğuna bakmam, dünyayı kan gölüne çevirip çevirmeyeceğine bakarım.

O yüzden ömrüm boyunca sadece Clinton'a hayran kaldım.

Nice cellada bir romantik!

Bu da Amerika'nın utancı olsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çay ve simitle kahvaltı yap.

Marketlerde daha dikkat ol.

Talih oyunlarına güvenme.

Elini sık yıka.

Bir köyde yaşıyorum şimdi

Hiç sorma şirin mi şirin

Balığa çıkıyorum akşamları

Tadına doyum olmuyor

Türkülerin

Huzur buluyorum

Kuş seslerinde

Kucaklıyorum köylüleri

Kötülük yok yüreklerinde

Tütün kokuyor elleri

Senden yüreğim yandı

Ama artık unuttum

Aşk defterim kapandı

Dostluğu mesken tuttum

Hakkı YALÇIN