Gözümüzün ‘bebekleri’

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Bugünleri bu görüntüleri unutmayalım çünkü unutmanın borçlarını bebeklerimiz ödüyor.

Kimin cümlesiydi hatırlamıyorum.

"Çocuklar kırlarda oynarken olsun depremler."

UTANÇ!

Duyarlı insanlar pandemiye yakalanınca duyuru yapıyor, "benimle temasta bulunan varsa ben karantina altındayım bilginize" notunu yayınlıyor.

Bazıları pandemiye yakalanıyor da gizliyor.

Bu virüsü kapmanın utanılacak bir tarafı yok ama saklamak utanç verici.

Hele o virüsü kim bilir kaç insana bulaştırma tehlikesi mevcutken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.

Emeğin hakkını ver.

Çocukları deprem görüntülerinden uzak tut.

Böyle günlerde siyaset yapma.

Ne yapsam kapanmıyor

Kalbimdeki yara izi

Aldığım her nefeste

Özlüyorum ikimizi

Her aşkın sonu kıyamet

Bıraktığın akşamlarda

Hayat kimi yakıştırır

Sol yanıma senden sonra

En çok Eylül'de ağlar aşk

Bir canı uğurlar gibi

Gözlerimizde biriken

Deli yağmurlar gibi

En çok Eylül'de ağlar aşk

Son izleri siler gibi

Tüm zalimlerin yerine

Tanrı'dan af diler gibi

Hakkı YALÇIN