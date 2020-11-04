Minicik hikayeler bazen gözlerinin önünde sona eriyor da mucizeler 91 saat sonra onların elleriyle buluşuyor.
Kurtarma çalışmalarında görev alan emekçilerin cümlesinin yeri omuzlarımızdadır.
Enkazın altında elini uzattığı bir bebeği hayata döndürürken "senin yerine ben ölmeye geldim" diye gözyaşlarını dökenlerin isimlerini bile bilmiyoruz.
Hayatlarında bir çocuğa bile elini uzatmayan zalimlerin isimleri sokaklara ve üstgeçitlere verilirken.
***
O emekçi kahramanlar tarafından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın gözlerinin içinde güneş ışığı vardı.
Minik Ayda'nın el salladığı hayat, bütün çocukların yaşamasına parmak kaldıran hayat.
Çocuklarda her harfin bir sırrı vardır her sırrın bir kapısı.
O kapıların anahtarı sevgidir.
Dünya çocukların kalbinde yaşar, çünkü her ölen çocuk gökten bir yıldızın eksilmesi demek.
***Kurtarılan bebekleri konuşurken ölen bebekleri unutmayalım.
Yalan bir dünyada, "insan olmaya zamanım yok" diyenler için varsa yoksa para.
Biliyoruz ki; bazıları kötülüğe hükmetmek için kolay paranın uşağı oluyor!
O yüzden böylelerinde vicdanın hükmü olmuyor.
İzmir'de bebeklerini virüsten koruyan anneler nereden bilsinler o bebeklerin müteahhitler tarafından öldürüleceğini!
***Cinayetlere kaza süsü verilemez, o cinayetler de kadere yüklenemez.
Haysiyet hiçbir davadan çekilmemeli, çünkü vicdanlardan daha önemli bir yargıç yoktur.
O vicdanlı insanlar dün bütün gün 4 yaşındaki Ayda'nın nezdinde bütün çocuklar için gözyaşı döktüler.
Çünkü hepsi de biliyor ki bu dünyada yaşamayı en çok çocuklar hak ediyor.
***
Bugünleri bu görüntüleri unutmayalım çünkü unutmanın borçlarını bebeklerimiz ödüyor.
Kimin cümlesiydi hatırlamıyorum.
"Çocuklar kırlarda oynarken olsun depremler."
UTANÇ!
Duyarlı insanlar pandemiye yakalanınca duyuru yapıyor, "benimle temasta bulunan varsa ben karantina altındayım bilginize" notunu yayınlıyor.
Bazıları pandemiye yakalanıyor da gizliyor.
Bu virüsü kapmanın utanılacak bir tarafı yok ama saklamak utanç verici.
Hele o virüsü kim bilir kaç insana bulaştırma tehlikesi mevcutken!
MUTLULUK TAKVİMİ
Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.
Emeğin hakkını ver.
Çocukları deprem görüntülerinden uzak tut.
Böyle günlerde siyaset yapma.
Ne yapsam kapanmıyor
Kalbimdeki yara izi
Aldığım her nefeste
Özlüyorum ikimizi
Her aşkın sonu kıyamet
Bıraktığın akşamlarda
Hayat kimi yakıştırır
Sol yanıma senden sonra
En çok Eylül'de ağlar aşk
Bir canı uğurlar gibi
Gözlerimizde biriken
Deli yağmurlar gibi
En çok Eylül'de ağlar aşk
Son izleri siler gibi
Tüm zalimlerin yerine
Tanrı'dan af diler gibi
Hakkı YALÇIN