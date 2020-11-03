Bebeler!

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Bebeler ölür, toprak altında kucağında kedisine nefes veren dedeler ölür.

Zaman her şeyi öğütür bugünler de geçer gider.

Bu depremle birlikte sözler sadece söylenmiş olur.

Çok bilinen bir şeyi anlamamış olmakla, anlamadığımızı fark etmemek arasında gezintiye çıkar, ölen insanların yasını 3 gün sonra yakınlarına bırakırız.

Duvarlardaki çatlaklara göstermediğimiz özeni, vicdanları çatlamış insanlara gösterirken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Satın aldığın evin temelini araştır.

Çocuklara renkli çorap al.

Lütfen demeyi alışkanlık edin.

Empati yap!

Silindi aşkımın

Alın yazısı

Boynumu bükmedi

Bıraktığın yük

Sakın gururlanma

Sevildin diye

Senin aşkın benim

Kalbimde büyük

Aşkın kanunu böyle

Her ayrılık ağlatır

Küçük insanlar bazen

Büyük izler bırakır

Büyük yalanlarınla

Otur gönül tahtında

Benim haklarım saklı

Sana Allah katında

Hakkı YALÇIN