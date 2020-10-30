Cevabımızdır!

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NOT: Tayyip Erdoğan kendi alacağı olan hakkı başkalarının vermesini beklemez.

O yüzden duruşunun her tarafı sağlamdır.

Derin mevzu!

Lütfen sosyal mesafenizi koruyun, tedbiri elden bırakmayın ve virüse yakalanmayın.

Yakalanıp atlatsanız bile sizleri çok kötü bir final bekliyor.

Bill Gates'in öncülüğünde Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte ürettiği "laboratuvar puştluğunun" hedefi dünya nüfusunu kırmak.

Bulunması beklenen aşı da masal.

Bu virüse yakalananların bugün olmazsa yarına kesiliyor bileti.

Sadece gidiş!

MUTULUK TAKVİMİ

İyilik yaparken kimseyi aracı kullanma.

Çocuklara kışlık eldiven ör.

Maskeni asla çıkarma.

Bir köyde yaşıyorum şimdi

Şirin mi şirin

Balığa çıkıyorum akşamları

Tadına doyum olmuyor

Türkülerin

Huzur buluyorum

Kuş seslerinde

Kucaklıyorum köylüleri

Kötülük yok hiçbirinde

Tütün kokuyor elleri

Senden yüreğim yandı

Her şeyi çoktan unuttum

Aşk defterim kapandı

Dostluğu mesken tuttum

HAKKI YALÇIN