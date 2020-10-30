Bunu daha önce Sarkozy ile denemişlerdi şimdi ikinci perde.
Bu çirkinliğin özrü bile yokken o görüntülerin kamu binalarının duvarlarında gösteriye sunulması soysuzluğun çekim alanında duranların kimler olduğunu da ortaya koymuştur.
Arkadan itekleyenlerin de!
***Birilerinin dünyadaki en büyük özlemidir savaş.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının geniş çaplı olanı.
Dünyada en kolay savaş da din üzerinden çıkartılır.
Önce tahrik mekanizması sonra özgürlük nutukları.
Kutsal değerlere saldırmanın insanlık ayıbı olduğunu bilmeyen bir adamın özgürlükten ve demokrasiden söz etmeye hakkı yoktur.
Kan kokulu insanlar tescillenmiş faşistliğin ta kendisidir ve onlar arkadan iteklenmektedir.
***Ama unutulmasın ki; perde kapanmadan film bitmiş sayılmaz! Şeytan arabalarına binip, geçip giden zamanın arkasından bakanlar asla dönemeyecekleri bir yolculuğa çıktıklarını da bilmelidir.
***
Çünkü hepimizin bu çirkin saldırıya verecek bir cevabı olmalı.
Nasıl gerekiyorsa öyle!
***O yüzden diyorum ki.
Kuklaya kukla olduğunu hissettirmek istiyorsak iplerini keseceğiz.
Din savaşı çıkarmak isteyen Macron gibilerinin adam olmadığını göstermek için sesini keseceğiz.
Kullandığı cümleleri ağzının içinde çalkalayan bir adamın perde arkasındaki "haçlılarının" da yolunu keseceğiz.
Nasıl mı?
Çevirdiği filmde kuyruğunun bacaklarının arasına sıkıştığı son sahneyi poster yaparak!
***
NOT: Tayyip Erdoğan kendi alacağı olan hakkı başkalarının vermesini beklemez.
O yüzden duruşunun her tarafı sağlamdır.
Derin mevzu!
Lütfen sosyal mesafenizi koruyun, tedbiri elden bırakmayın ve virüse yakalanmayın.
Yakalanıp atlatsanız bile sizleri çok kötü bir final bekliyor.
Bill Gates'in öncülüğünde Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte ürettiği "laboratuvar puştluğunun" hedefi dünya nüfusunu kırmak.
Bulunması beklenen aşı da masal.
Bu virüse yakalananların bugün olmazsa yarına kesiliyor bileti.
Sadece gidiş!
MUTULUK TAKVİMİ
İyilik yaparken kimseyi aracı kullanma.
Çocuklara kışlık eldiven ör.
Maskeni asla çıkarma.
Bir köyde yaşıyorum şimdi
Şirin mi şirin
Balığa çıkıyorum akşamları
Tadına doyum olmuyor
Türkülerin
Huzur buluyorum
Kuş seslerinde
Kucaklıyorum köylüleri
Kötülük yok hiçbirinde
Tütün kokuyor elleri
Senden yüreğim yandı
Her şeyi çoktan unuttum
Aşk defterim kapandı
Dostluğu mesken tuttum
HAKKI YALÇIN