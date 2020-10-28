Sınav!

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Kadın market çalışanına bahşişi uzatıp torbaları kabul ederken çocuk merakla sordu.

"Gerçekten torbalarınızı zorla mı aldı?" "Hayır" dedi kadın, "kimse benim malımı benden zorla alamaz. Ben verdim." Bir an gözleri doldu, "aslında o gün ikimiz de bir sınav verdik."

Havaya uçanlar!

Karikatürlerin konuşma balonları çocukların balonlarından üretildi, nefretin dili insanların yalanlarından.

O balonlar ki uçurtmaların vurulmasından sonra nostaljik bir imge olarak bile kalmadı.

Yerini televizyon dizisi deyince havaya uçanlar aldı. Bir arkadaşıma sordum "yalanlara bile bile inanmakta usta olanlara ne nedir?" Gülümseyerek karşı soru üretti "baloncu mu?" "Hayır" dedim, "televizyon izleyicisi."

MUTLULUK TAKVİMİ

Her yolculuğuna bir anı ekle.

Kimseyi zorlama.

Giydiklerini yere atma.

Belgesel izle.

Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya

Yaşamak denen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Uyuttu yıllarca

Yalancı dünya

Hakkı YALÇIN

İnsanlar en çok kendilerini

aldatmayı seviyor!

Ölüm ilanı

Bu topraklarda arkadaşlık ve dostluk adına vefa ölümü gerçekleşmiştir.

Çelenk gönderilmemesi rica olunur.