O kadar çoklar ki!

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Kıssadan yeni hisse!

Hayatını "o biçim" kazanan babaya oğlu merakla sordu.

"Senin eve getirdiğin paralar neden kanlı?" "Kan çıkmazsa para yok oğlum." Oğul acı acı gülümsedi; "ben de seni adam zannediyordum baba."

Fukara hukuk!

Mahkemeler kendilerinin tayin ettikleri bilirkişi raporlarına bile saygı göstermiyor da yıllanmış dosyalar küfleniyorsa.

Telif Hakları Yasası'nın olduğu bir düzende emekçilerin hakları çatır çatır yenir.

Topladığı parayı bile adil dağıtmayan meslek gurupları da seyircidir fukara hukuk da!

Bunların bedeli de herhalde sadece Allah katında ödenir!

Sahte rakı!

Sahte rakıdan ölenlerin sayısı her gün artıyor da onların öldürenlerin sayısı kimseyi ilgilendirmiyor.

Sahte rakı üretimine "merdiven altı" deniyor ya bunlar yürüyen merdiven kullanıyor.

Etil alkolün gücüne mahsuben!

MUTLULUK TAKVİMİ

Tuz ve şekeri az kullan.

Yazlıkları kaldır kışa hazırlan.

Pandemiyi ciddiye al.

Yeşilçam filmi izle.

Akşamla güneşin

Battığı yerde

Gözyaşını gizler

Bir soluk perde

Bir çift sevdalı göz

Yollara bakar

Hala beni bekler

Pencerelerde

Elinde sararmış

Solmuş bir resim

Camlara yazılmış

Eski bir isim

Her sabah bir umut

Her gün merasim

Hala beni bekler

Pencerelerde

Hakkı YALÇIN