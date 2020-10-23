"Affedersiniz amca tükürüğünüz düştü!" Adam trene bakar gibi baktı gitti.
***Başka bir yolda virüs maskesini yere atan adama genç bir kız seslendi.
"Affedersiniz beyefendi nefesinizi yere attınız!" O genç kız bu sözü bir öküze söylese daha zarif tepki alırdı.
"Sen de temizle!"
***
Karı koca oturdukları eve 3 kadın almışlar "kızlarımız" diye tanıtıyor ve o kızları fuhuş adına pazarlıyor.
Bundan 10 gün önce genç bir delikanlı fuhuş yapılan eve giderken arkadaşı uyardı.
"Oğlum ne işin var, üstelik virüs kapacaksın!" "Boş ver" dedi delikanlı "14 gün evde yatarım. Nasılsa işten çıkarma yasağı da var. Bana bir şey olmaz!" Sorumsuzluk bencilliğin sesidir.
Kendi adına sorumlu olmayı erkeklik adına küçük düşürücü bir duruş sayanlar hilkat garibesidir.
Onlar keyiflerine kahya aramayı matah bir şey zannederler.
***Eleştirildiği için değil daha iyisini yapamadığı için kahrolan insanlarımız vardı bizim.
Dede yadigarı saatler vardı, saatten ziyade dedelerden kalan geleneklerdi değerli olan.
Gelenek dediğin vicdan ve zarafet.
Şimdi Çin malı saatlerin kolları süslediği bir düzende geleneklerin de yenisi makbul.
O yüzden gözden çıkarılmış değerleri savunmak zordur bu memlekette.
***Toplum ahlakının öznesi zarafetti, o zarafeti aldılar bir daha yerine koymadılar.
Benciller zorbalar bir koyup bin aldılar yine doymadılar.
Paranın özne olduğu hayatta eskiden ayıp olan şeyler artık ayıp değil.
***
Kıssadan yeni hisse!
Hayatını "o biçim" kazanan babaya oğlu merakla sordu.
"Senin eve getirdiğin paralar neden kanlı?" "Kan çıkmazsa para yok oğlum." Oğul acı acı gülümsedi; "ben de seni adam zannediyordum baba."
Fukara hukuk!
Mahkemeler kendilerinin tayin ettikleri bilirkişi raporlarına bile saygı göstermiyor da yıllanmış dosyalar küfleniyorsa.
Telif Hakları Yasası'nın olduğu bir düzende emekçilerin hakları çatır çatır yenir.
Topladığı parayı bile adil dağıtmayan meslek gurupları da seyircidir fukara hukuk da!
Bunların bedeli de herhalde sadece Allah katında ödenir!
Sahte rakı!
Sahte rakıdan ölenlerin sayısı her gün artıyor da onların öldürenlerin sayısı kimseyi ilgilendirmiyor.
Sahte rakı üretimine "merdiven altı" deniyor ya bunlar yürüyen merdiven kullanıyor.
Etil alkolün gücüne mahsuben!
MUTLULUK TAKVİMİ
Tuz ve şekeri az kullan.
Yazlıkları kaldır kışa hazırlan.
Pandemiyi ciddiye al.
Yeşilçam filmi izle.
Akşamla güneşin
Battığı yerde
Gözyaşını gizler
Bir soluk perde
Bir çift sevdalı göz
Yollara bakar
Hala beni bekler
Pencerelerde
Elinde sararmış
Solmuş bir resim
Camlara yazılmış
Eski bir isim
Her sabah bir umut
Her gün merasim
Hala beni bekler
Pencerelerde
Hakkı YALÇIN