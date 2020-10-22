Bazıları başkalarının ölüm haberlerini dinlemekten haz alıyor belki de.
Sadece virüs değil tedavisi imkansız bir sorumsuzluğun mikrobu da damarlarda dolaşıyor.
Virüsü mıknatıs gibi çeken bir kişinin o virüsü kaç kişiye bulaştırma ihtimalini vicdansız bir yürek hesaplayamaz!
***Bankamatikten para çekerken maskesiz haliyle sosyal mesafeyi lağveden bir kadına "neden maskeniz yok?" diye sorulduğunda, aldığınız cevap "size mi soracağım" şeklindeyse, virüsü yayma özgürlüğünü kendinde bulanlara kayıp ilanı verseniz nafile.
İnsanların sadece dışının değil içinin de yıkanması gerekiyor!
***
Emeğin ve insan canına saygının yerinde yeller esiyorsa, virüs sorumsuzların da yolunu kesecek bir gün.
Dünyada 40 milyon insana bulaşan virüs "eller yukarı" dediği zaman "nereden tanışıyoruz" diyemezler. O yüzden bu kadar sorumsuz olunmaz!
Yanlışlar doğrulandığı zaman gerçeklik kazanır ki her zaman kaybedilenleri hesaplamanın fırsatı da bulunmaz.
***Virüsten sonra vicdani duyguların ayaklanacağını falan düşünmüştüm ama biz bir devri kapatmışız!
Gemisini kurtaran kaptan masallarıyla her koyun kendi bacağından asılır gerçeği birbiriyle olan kan bağını hiçbir zaman yitirmemiş.
O yüzden bencillik ve kötülük de bu ülkede bir salgın!
Onlar bencilliklerini kimsenin ulaşamayacağı bir yerde muhafaza etsinler ama unutulmasın ki; insanların yaşarken başka insanlardan çaldıklarını geri alacak bir güç de vardır.
***Ayrıca meraklı olan varsa, virüsü umursamamayı bir cesaret gösterisi olarak algılayanlar için cesaretlerini gösterecekleri başka alanlar da mevcuttur.
Yaşam tarzlarının dışına çıkmak isterlerse eğer!
***
Kıssadan hisse!
Şu yükü taşır mısın?" diye sormuşlar devekuşuna.
"Ben kuşum taşıyamam" demiş.
"Madem kuşsun uç da görelim" demişler.
"Ben deveyim uçamam" demiş.
Yeni moda insanlık aynen o hesap!
KANSIZLAR
İnsanlığın şerefi kalmadı artık.
Daha önce Suriye'de yapılan alçaklığın sırtını sıvazlayanlar Yemen'deki saldırının da önünü açtılar.
İnsanlara can taşımak için yola çıkan Türk Kızılay personeline silahlı saldırı düzenlemek kansızlığın ta kendisidir.
Bu saldırıları seyretmek ve katillerin bulunması için kılını kıpırdatmamak da o kansızlığın parçasıdır.
Ama böyle bir dünya icat edildi artık.
O yüzden isyanların da hükmü yoktur kansız diye haykırmanın da!
MUTLULUK TAKVİMİ
Otomobilini düzgün park et.
Yaşına uygun davran.
Gerçek sanata değer ver.
Vitamin kullan.
Hazin bir öyküdür bu
Bendeki yarım hali
Deli bir aşktan kalan
Yalnızlık ihtilali
Yalancı baharların
Yaşanan anıların
Yeniden kavuşmanın
Kalmadı ihtimali
Bir mucize bekliyoruz
İkimiz de biliyoruz
Bazı yaralar kapanmaz
Öylece bakakaldık
Ağlamaktan utanmadık
Aşk kimseyi utandırmaz
Hakkı YALÇIN