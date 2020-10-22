Devekuşu!

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Kıssadan hisse!

Şu yükü taşır mısın?" diye sormuşlar devekuşuna.

"Ben kuşum taşıyamam" demiş.

"Madem kuşsun uç da görelim" demişler.

"Ben deveyim uçamam" demiş.

Yeni moda insanlık aynen o hesap!

KANSIZLAR

İnsanlığın şerefi kalmadı artık.

Daha önce Suriye'de yapılan alçaklığın sırtını sıvazlayanlar Yemen'deki saldırının da önünü açtılar.

İnsanlara can taşımak için yola çıkan Türk Kızılay personeline silahlı saldırı düzenlemek kansızlığın ta kendisidir.

Bu saldırıları seyretmek ve katillerin bulunması için kılını kıpırdatmamak da o kansızlığın parçasıdır.

Ama böyle bir dünya icat edildi artık.

O yüzden isyanların da hükmü yoktur kansız diye haykırmanın da!

MUTLULUK TAKVİMİ

Otomobilini düzgün park et.

Yaşına uygun davran.

Gerçek sanata değer ver.

Vitamin kullan.

Hazin bir öyküdür bu

Bendeki yarım hali

Deli bir aşktan kalan

Yalnızlık ihtilali

Yalancı baharların

Yaşanan anıların

Yeniden kavuşmanın

Kalmadı ihtimali

Bir mucize bekliyoruz

İkimiz de biliyoruz

Bazı yaralar kapanmaz

Öylece bakakaldık

Ağlamaktan utanmadık

Aşk kimseyi utandırmaz

Hakkı YALÇIN