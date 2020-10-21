Büyük tehlike!

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NOT: Suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.

DIP NOT: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon bağımlısı.

ŞİFREYİ KIRIN!

Ölümün şifresidir hayat. Yaşamaya başladığımızı öğrenmek için asla geç değildir. Hayatın şifresidir ölüm. Bir gün gerçeği açıkladığında her şey için artık çok geçtir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Yağmurda pencereyi aç.

Kızsan da renk verme.

Siyaset yapma.

Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Kanımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var

Bebeğimiz ölür

Kucağımızda

Ateşler tütmüyor

Ocağımızda

İsyan türküleri

Dudağımızda

Bizi insafsızca

Susturanlar var

Hakkı YALÇIN