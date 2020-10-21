Televizyonlarda dürüstlük ve merhamet adına hiçbir şey kalmadığı için çivisi çıktı nefretin ve şiddetin.
Ülkemizde ortalama 5 günde bir kadın öldürülüyor.
Ayrıntıların kuyruğuna basmak yeterli; "televizyonlar potansiyel katil üretme çiftlikleridir."
***Film icabı bile olsa katillerin suç işleme özgürlüğü fikir özgürlüğünün yanında paha biçilmez değer buluyorsa, bu ülkede zarafet de ölmüştür insanlık da!
Dizilerdeki sahneler sokaklarda yaşanması istenen gerçeklerin senaryoya geçirilmesi değilse nedir?
***Sahneye baktım da içimden televizyonu camdan aşağı atmak geçti.
Mafya kılıklı bir oyuncu elindeki silahla birilerini vuruyor sonra kucağındaki bebekle bir kadını alıkoyup arabaya bindiriyor.
Bu sahneler boşuna çekilmiyor, "ne kadın tanıyın" diyorlar "ne bebek!" Bunun adına sanat diyorlar da diyenlerin dili kopsun!
İdeoloji para olmuşken!
***
İnsanlığın çukura boşaltıldığı televizyon dizilerinden sonra mahalleye göz kulak olan yeni moda erkekliği gerçek hayatta da görüyoruz.
Ya katil ya mahallenin kızlarına göz koyucu ya da uyuşturucu satıcısı.
"Artık eski delikanlıları bu memlekette görmek zordur beyim!" Kendi benliğini yitiren bir toplumdan, içler acısı kesitler;
"haysiyet dediğiniz eski bir deyim!"
***Bir ülkenin içine tohumlar böyle ekiliyor, evlerin içine zehirli şırıngalar böyle sokuluyor.
Bu dizileri sorgulaması gereken yetkililer nerede?
Sizler oyunun neresindesiniz?
***Ekranlarda her gece binlerce insan kurban ediliyor, milyonlarca insan zehirleniyor.
Kendinizi ve ailenizi bu zehirli kutulardan çekip çıkartın. Biraz duyarlı olmaya ne dersiniz? Birçok değeri katletmek üzerine kurulmuş böyle sahneleri hafife alırsanız, televizyonlara adadığınız her saatin bedelini kaybettiğiniz çocuklarınızla ödersiniz.
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NOT: Suça sürüklenen çocukların yüzde 57'si yaralama sebebiyle tutuklu, üstelik çoğu da madde bağımlısı.
DIP NOT: O çocukların anne ve babalarının yüzde 80'i de televizyon bağımlısı.
ŞİFREYİ KIRIN!
Ölümün şifresidir hayat. Yaşamaya başladığımızı öğrenmek için asla geç değildir. Hayatın şifresidir ölüm. Bir gün gerçeği açıkladığında her şey için artık çok geçtir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Fotoğraf çektirirken gülümse.
Yağmurda pencereyi aç.
Kızsan da renk verme.
Siyaset yapma.
Sarılır geceler
Gözlerimize
Karanlıklar basar
Yüreğimize
Kanımız desendir
Elbisemize
Bizi yaşamadan
Solduranlar var
Bebeğimiz ölür
Kucağımızda
Ateşler tütmüyor
Ocağımızda
İsyan türküleri
Dudağımızda
Bizi insafsızca
Susturanlar var
Hakkı YALÇIN