Bazen yağmurdan sonra gökkuşağı da çıkardı ama her yağmurda mahallelerin boyası biraz daha akardı.
Uzun olurdu gece, yağmur camlara vururdu kapı çalındı sanılırdı.
Kapıyı açtıramayan yağmur, yoksul evlerde damlardan içeri sızardı.
Suyun kanını tutuşurdu bazen, mahallelerin ortasından dere gibi akardı.
O zamanlar pandemi yoktu ama çocuklara göz kırpardı rutubet, astım, grip.
Sokak lambaları romantik hayallere garsonluk yapardı.
***Güneşli günlerde iki balkon arasına hüzün asardı kadınlar.
Yağmurlu günlerde evlerde birikirdi yıkanmamış çamaşırlar.
Torunlar gözünün içine bakardı dedelerin, böyle gecelerde masallar ortaya çıkardı.
Bir dede denizin tarifini yapardı minik torununa, "biraz daha yağarsa deniz olacak" diye.
Yağmur yağdıkça dedenin foyası ortaya çıkardı.
***
Su içer gibi bakardı torununa ama sorulara cevap veremediği zaman ıslanmış tütününü yakardı.
En sonunda kara bulutlarla uzlaşırdı yoksul mahalleler.
Küflenmiş bir yorgunluktan sonra yağmur da yağmaktan bıkardı.
***
Çocukluğumuzda yağmura içerden bakmayı da öğrendik, dışarda ıslanmayı da.
Yüreğiniz kocaman deniz olsun.
Yağmur denize ne yapabilir ki, siz vicdanınızı ve onurunuzu ayakta tuttuktan sonra!
GERÇEK HUKUK
Anayasa Mahkemesi'nin üyesi siyaset yapıyor da bunu dışa vuruyorsa gerçek hukuk ele güne karşı mahcup oluyor demektir.
Çünkü haksız hukukun külfeti ağırdır, insanın aklını başından alır.
Gerçek hukukta özgürlük ve demokrasi baki kalır.
YAZIK OLDU!
Sokak ortasında bir kadının dövülmesine gönlü razı olmadığı için olaya müdahale edip kazayla katil olan üniversiteli genç 12 yıla mahkum oldu.
Nefsi müdafaa gerçeğine yapılan hoşgörü bu kadar!
Bu ülkede alkollü biçimde araç kullanıp bir polis memurunun ölümüne sebep olan zengin katil sokakta geziyor.
Bir ülkede para; hukuku gölgede bırakıyorsa o ülkede güneşin doğması göstermeliktir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Anahtarı arabanın üzerinde bırakma.
Maskeni tak.
Sokak yemeklerinden kaçın.
Hissettirmeden iyilik yap.
Beni olduğum yere çakan
Suskun bir veda busesi
Hala fırtınalar kopan
Deli bir aşk bizimkisi
İçim dışım vurgun yemiş
Gözlerim denizlerden asi
Böylesi hiç görülmemiş
Deli bir aşk hikayesi
Bize yaptığın haksızlık
Kalp acıyor ten sızlıyor
Buraya kadar değil hayat
Aşk alnımızda yazıyor
Taşlar yağsın gururuna
Neler verdim ben uğruna
Bugünüme yarınıma
Çizgi çektim senden sonra
Hakkı YALÇIN