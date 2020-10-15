Yağmur!

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Çocukluğumuzda yağmura içerden bakmayı da öğrendik, dışarda ıslanmayı da.

Yüreğiniz kocaman deniz olsun.

Yağmur denize ne yapabilir ki, siz vicdanınızı ve onurunuzu ayakta tuttuktan sonra!

GERÇEK HUKUK

Anayasa Mahkemesi'nin üyesi siyaset yapıyor da bunu dışa vuruyorsa gerçek hukuk ele güne karşı mahcup oluyor demektir.

Çünkü haksız hukukun külfeti ağırdır, insanın aklını başından alır.

Gerçek hukukta özgürlük ve demokrasi baki kalır.

YAZIK OLDU!

Sokak ortasında bir kadının dövülmesine gönlü razı olmadığı için olaya müdahale edip kazayla katil olan üniversiteli genç 12 yıla mahkum oldu.

Nefsi müdafaa gerçeğine yapılan hoşgörü bu kadar!

Bu ülkede alkollü biçimde araç kullanıp bir polis memurunun ölümüne sebep olan zengin katil sokakta geziyor.

Bir ülkede para; hukuku gölgede bırakıyorsa o ülkede güneşin doğması göstermeliktir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Anahtarı arabanın üzerinde bırakma.

Maskeni tak.

Sokak yemeklerinden kaçın.

Hissettirmeden iyilik yap.

Beni olduğum yere çakan

Suskun bir veda busesi

Hala fırtınalar kopan

Deli bir aşk bizimkisi

İçim dışım vurgun yemiş

Gözlerim denizlerden asi

Böylesi hiç görülmemiş

Deli bir aşk hikayesi

Bize yaptığın haksızlık

Kalp acıyor ten sızlıyor

Buraya kadar değil hayat

Aşk alnımızda yazıyor

Taşlar yağsın gururuna

Neler verdim ben uğruna

Bugünüme yarınıma

Çizgi çektim senden sonra

Hakkı YALÇIN