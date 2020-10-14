Mazi kuşları

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Dün sabahki yürüyüşümde yaşlı bir kadın yerdeki çiçeği yakından izliyordu da "nasılsınız?" diye sordum "iyiyim" dedi.

Sonra derin bir muhabbete koyulduk, eski zaman hikayelerinden şimdiki zamanın acımasızlığına.

Aynı yarları taşıdığımızın kanıtlarını koydu önüme.

"Bizim güzelliklerimizi faytonlar çekerdi evladım" dedi.

Pandemi maskesi yüzümdeki çizgileri gizlemiş olmalı ki "evladım" sözünü yadırgamadım.

Çiçekten çektiği elini uzattı bana elleri çatlamış incir gibiydi.

"Hepimizden geriye bir çiçek sapı kalacak" dedi.

Sokak lambası gibi gülerken anladım ki; gençliğimin masal ninelerinden biriydi o kadın.

Ben mazi kuşlarımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım zaten!

TALİH OYUNLARI

Hala talih oyunlarından medet umuyorsunuz öyle mi?

Hem cebinizden hem yüreğinizden alıyorlar da sizler de "talihim dönecek" zannediyorsunuz?

El falınıza baktırın, kan falınıza.

Yol falınıza baktırın ama yolunuza halı serseler inanmayın.

Çünkü en büyük talihsizliğiniz hala talih oyunlarındaki gerçeklere gözlerinizi yummanız!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kullanılmış pilleri değerlendir.

Sıcak pilavın üzerine tulum peyniri koy.

Maziyi an.

Adresimi bulmuş

Kurşun mu ok mu

Hala durup bana

Meydan okuyor

Kırık kalpler için

Reçeten yok mu

Onu unutturman

Çok zor mu doktor

Gözlerim sonbahar

Yüreğim kışta

Benim aklım hala

O son bakışta

Birinin yanına

Böyle yakış da

Bak nasılmış sevmek

Anlardın doktor

Hakkı YALÇIN