Vicdan!

***

Yangında ilk olarak çocukları kurtarmak gerektiğini öğrenemeyenler ülkesinde yangından mal kaçıranlar çocuklarını kaybeder.

***

O yüzden okullara "vicdan hekimliği" diye bir ders konmalı.

***

Allah kuşları insanlara ilham versin diye yarattı.

***

Kendisine şöhretli bir son arıyor herkes, onurlu bir başlangıç yapmak yerine.

***

Bizi sırtında taşımaktan yorulan dünya sırtından atmayı da bilir.

***

Bizim gibi modası geçmiş adamlar geçmiş zaman sinemasında kendi çocukluğunu izliyor.

O yüzdendir ki duyguların arkeolojisinde kazıyoruz, yazıyoruz bazen de kızıyoruz.

İşin en kötü yanı; şimdiki çocukların gözünü kör eden teknolojiyi ve bu televizyonları bağışlıyoruz ya, o yüzden mi bağışlayamıyoruz kendimizi?

ÇOCUK MASALI

Küçük bir kız çocuğu henüz 5 yaşlarında.

Minicik ellerini maskeli yüzümde gezdirirken elini sağ gözümün üzerinde tutu.

Baş parmağıyla işaret parmağı arasına aldığı göz kapaklarımı iyice açtı.

"Eğer" dedi, "gözlerinde kendimi görürsem beni sevdiğini anlarım." Gözlerimin içine baktı, "beni seviyorsun" dedi boynuma sarıldı.

Gözler de yalan söylemez çocuklar da.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara tasarrufu aşıla.

Maskeni tak.

Klasikleri oku.

Geçmiş yılların şarkılarını dinle.

Kışa hazırlık yap.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN