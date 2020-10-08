Yürek taşıyorsan vicdanının hesabını tut.
***
Yangında ilk olarak çocukları kurtarmak gerektiğini öğrenemeyenler ülkesinde yangından mal kaçıranlar çocuklarını kaybeder.
***
O yüzden okullara "vicdan hekimliği" diye bir ders konmalı.
Susturulmuş vicdanlarla çocuk büyütülmez adalet işlemez.
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Allah kuşları insanlara ilham versin diye yarattı.
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Kendisine şöhretli bir son arıyor herkes, onurlu bir başlangıç yapmak yerine.
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Bizi sırtında taşımaktan yorulan dünya sırtından atmayı da bilir.
Aklımızı değerli kılan unutmaktır.
Kendimizi aklayacak, günahlarımızı saklayacak bir zaman olmasa da yaraları saran bir zaman mutlaka vardır.
Bizler de yeni acıların önünü kesip tören adımlarıyla gelecek zamana yürürüz.
Geçmiş zaman; ceketimizi sırtından tutup çekiştirir "nereye?" "Ölüme" deriz ama zamanın da cevabı hazırdır; "ben seni çocukken birkaç kere öldürdüm daha ne istiyorsun?" Ben de derim ki; "seninle öldüğüm yılları bugünkü hayata değişmem!"
***
Bizim gibi modası geçmiş adamlar geçmiş zaman sinemasında kendi çocukluğunu izliyor.
O yüzdendir ki duyguların arkeolojisinde kazıyoruz, yazıyoruz bazen de kızıyoruz.
İşin en kötü yanı; şimdiki çocukların gözünü kör eden teknolojiyi ve bu televizyonları bağışlıyoruz ya, o yüzden mi bağışlayamıyoruz kendimizi?
ÇOCUK MASALI
Küçük bir kız çocuğu henüz 5 yaşlarında.
Minicik ellerini maskeli yüzümde gezdirirken elini sağ gözümün üzerinde tutu.
Baş parmağıyla işaret parmağı arasına aldığı göz kapaklarımı iyice açtı.
"Eğer" dedi, "gözlerinde kendimi görürsem beni sevdiğini anlarım." Gözlerimin içine baktı, "beni seviyorsun" dedi boynuma sarıldı.
Gözler de yalan söylemez çocuklar da.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara tasarrufu aşıla.
Maskeni tak.
Klasikleri oku.
Geçmiş yılların şarkılarını dinle.
Kışa hazırlık yap.
Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
Hakkı YALÇIN