Onlar için paranın dolaşımı kan dolaşımından değerlidir!
Ahlaksızlığın kendini göndere çektiği yerde, gözleri paradan başka bir şey görmeyenler orta yerde!
Gurur abidesi olarak!
***Yeşilçam filmlerinde bizim çocukluğumuz oynuyor.
Televizyon dizilerinde birileri çocuklarımızın hayatıyla oynuyor.
***Paralı bir züppe kaç zamandır ilişki yaşadığı dizi yıldızlarından birine sordu."Aynı zamanda nasıl hem bu kadar güzel hem de bu kadar salak olabildiğini anlamıyorum." Dizi yıldızı yanıtladı; "açıklamama izin ver." Ve açıkladı. "Allah senin gibilerinin parasını yemem için beni güzel yarattı, senin gibi ciğeri beş para etmez bir adamla hala birlikte olabilecek kadar da salak yarattı."
***
"İşlerim bugün de tıkırındaydı, gece boyunca şuh kahkahalar attım. Adam çirkindi ama yüzlük dolarları başımdan aşağı saçarken gözüme çok yakışıklı göründü.
Kaç zamandır alamadığım Louis Vuitton çantayı nihayet bugün satın aldım."
***Maziyi hatırlatma tabletleri üretmek için kafa yoran bir eczacı tanıyorum.
"Nesrin Sipahi" diyor da başka bir şey demiyor.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kadın sesi.
Asaleti de caba.
***Magazinde yeni trend; itinayla yüz kızartılır:
Utanç duyulmadığı içindir ki ücret de alınmaz!
***Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndüren bir magazin ünlüsü, üniversite mezunu genç kızların ekmeğiyle oynadığını düşünür mü acaba?
Haksız kazancın ellerini ovuştururken!
***
Magazindeki zehirli sarmaşıkların kahkaha seslerine alkış tutacağımıza lösemili çocukların çığlıklarına kulak kabartabilseydik keşke.
Ekranlardaki yarışmalarda cehaletin konservesi kurulacağına insanlığın sesi orkestrası kurulsaydı keşke.
Yeni moda televizyon dizileriyle ağzımızı bozacağımıza eski moda film seyircisi olarak zarif kalabilseydik keşke.
ÇÖPTEKİ KADIN!
Bir kadın gördüm çöpleri karıştırıyordu.
Böyle kadınlar günde 3 öğün yemeyi hayatlarından çıkaralı çok oldu. Hayat da onları gözden çıkardı çöp bidonlarına gömdü. Böyle yazılara "gariban edebiyatı" diyorlar ya soysuz zenginliğin canı cehenneme!
Yalan değil, hiçbir zaman zenginden yana olmadı gönlüm.
MUTLULUK TAKVİMİ
Ömürlük sevdaların öykülerini dinle.
İş bitmeden önce ödeme yapma.
Rüyalarını not et.
İzlerini silmek için
Kaç yılım var bilmiyorum
Yüreğim gül kırığı
Bir mucize bekliyorum
Suyu bile sen diye içtim
Nelerden vazgeçtim bilsen
Seninle hep kol kola çıktım
Bu yanmış gecelerden
Yol alıyor gemilerim
Dalıyorum azgın sulara
Daha çok var unutmama
Daha çok var kıyılara
Hakkı YALÇIN