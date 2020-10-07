Yeni trend!

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***Paralı bir züppe kaç zamandır ilişki yaşadığı dizi yıldızlarından birine sordu.

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Magazindeki zehirli sarmaşıkların kahkaha seslerine alkış tutacağımıza lösemili çocukların çığlıklarına kulak kabartabilseydik keşke.

Ekranlardaki yarışmalarda cehaletin konservesi kurulacağına insanlığın sesi orkestrası kurulsaydı keşke.

Yeni moda televizyon dizileriyle ağzımızı bozacağımıza eski moda film seyircisi olarak zarif kalabilseydik keşke.

ÇÖPTEKİ KADIN!

Bir kadın gördüm çöpleri karıştırıyordu.

Böyle kadınlar günde 3 öğün yemeyi hayatlarından çıkaralı çok oldu. Hayat da onları gözden çıkardı çöp bidonlarına gömdü. Böyle yazılara "gariban edebiyatı" diyorlar ya soysuz zenginliğin canı cehenneme!

Yalan değil, hiçbir zaman zenginden yana olmadı gönlüm.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ömürlük sevdaların öykülerini dinle.

İş bitmeden önce ödeme yapma.

Rüyalarını not et.

İzlerini silmek için

Kaç yılım var bilmiyorum

Yüreğim gül kırığı

Bir mucize bekliyorum

Suyu bile sen diye içtim

Nelerden vazgeçtim bilsen

Seninle hep kol kola çıktım

Bu yanmış gecelerden

Yol alıyor gemilerim

Dalıyorum azgın sulara

Daha çok var unutmama

Daha çok var kıyılara

Hakkı YALÇIN