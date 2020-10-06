Çekim alanı!

ÖNCEKI gün yeni tanıştığım biriyle pandemiye yakalanan Trump konulu bir sohbete takıldık.

"Trump ölse üzülür müsün?" diye sordu.

"Üzülmem" dedim.

"Ben seni hümanist biri olarak bilirdim" dedi.

Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de binlerce çocuğun ölümüne göz yuman birine karşı benim hissedebileceğim bir duygum olabilir mi?

Gözünü kırpmadan çocukları katleden, kendi insanına ırkçılık yapan ve böylesine önemli bir virüs karşısında kayıtsız kalıp binlerce insanın ölümüne yataklık eden biri için niye üzüleyim?

Eski bir dostu yolda gördüğünde gözlerinin yaşlanmasıdır hayat.

O temiz yılların anısına bir hatırlatma yaptım.

"Ben hala Amerika'ya meydan okumaktan başka suçu olmayan ve bu ülkede asılan delikanlıların hüznünü taşıyorum."

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Arkadaşımın bir tanıdığıydı da yanımızdan ayrılırken arkasından seslendim.

"Merak etme sana da bir şey olmaz.

Nasılsa para parayı çekiyor!"

AT HABERLERİ

Kamçılanmalarına karşı durduktan sonra atlarla aramdaki bağ güçlendi.

Yarış atlarından gelen son açıklamayı bildirmek zorundayım.

"İçimizden bir arkadaşımızı insafsızca yumruklayan Halis Karataş adlı jokeyin cezası yakında bitecek. Bizler tüm yarış atları adına böyle bir jokeyin sırtımızdan para kazanmasına itiraz ediyor ve üzerimize binmesini reddediyoruz." Gözleri paradan başka bir şey görmeyenlerin anlamakta zorluk çekeceği bildirileri yazdığım için kusuruma bakılmasın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Bilgi sahibi olmadan konuşma.

Bugün kablosuz hayatı dene.

Hırkamla üzerini

örttüğüm

Geceler geliyor aklıma

Camlara adını yazdığım

Okul yılları

Hatıra defterimin arasına

Sakladığım resimlerin

Çok özleyince

Evinin önüne gelişlerim

Seni yolda bıraktığım

O gecenin yasını

Tutuyorum zaman

zaman

Sonra birden

Kokunla doluyor odam

Onca yıl geçti ama

Hala affetmeni bekliyor

Evli barklı koca adam

Hakkı YALÇIN