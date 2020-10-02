Toprak ana

TOPRAĞA "ana" denmiş de niye "baba" denmemiş?

Toprağın karnının üzerindedir hayat, erkeklerin ayaklarının altında!

Maddesel dünyanın teorilerini çökertecek güç son uyarılarını yaparken, tabiat ana kısılan sesini duyurmak için dolu yağdırıyor eylül ayında.

Erkekler de önce otomobillerini korumanın derdine düşüyorlar.

Mal canın yongası ya!

*****

Her insanın geçmişteki savurganlığının bedeli olarak geleceğe borcu vardır.

Ama ne yazık ki, insanoğlunun tüketim ruhu acımasızdır.

Mademki toprak ana!

İçinde yaşadığımız gerçekler yarın çok daha acılarını doğuracak.

*****

Yakılan ormanlara da iyi bakın yakılan ormanların üzerine dikilen gökdelenlere de.

Sokaklara, piknik yaptığımız yerlere attığımız her plastiğin "geri dönüşümü" muhteşem olacak.

Gırtlağına kadar pislik doldurduğumuz tabiat üzerimize kusmayıp ne yapacak?

*****

Tabiatın gözleri dolduğu zaman seller götürüyorsa, tabiatın kafası attığı zaman yer yerinden oynuyorsa, tabiat ana gelecek zamanda çöllerin sıcak tülünü de boynumuza saracak.

Ne yani insandan giden vicdan toprakta mı kalacak?

Tabiatına uymaz!

*****

Toprağın bereketini öğrenemeyen ekmeğin ve suyun değerini de bilemez.

Tohumu ekmek için önce suyu bilmek gerekir.

Bütün güzelliklerin suyunu çektiği bir ülkede boşuna değil ruh kuraklığı.

*****

Eskiden umutlar dokuz doğururdu şimdi kısırlaştırıldı.

Toprak ana ne yapsın!

*****

İncittiğimiz bir zamanın içinden geçiyoruz.

O eski güzellikleri kayıp ilanlarında göremiyorsak kayıptan sayıldığı için değil, bütün renkleri ve değerleri kire bulaşmış dünyada bizim siyah beyaz tutkularımız ayıptan sayıldığı içindir.

*****

Kaç kere uyarıldık.

Toprağı ayağımızın altına alıyoruz diye kendimizi bir matah bir şey sanmayalım.

Toprak ana kaşını kaldırdığında hiçbirimiz ayakta kalamayız.

Hepimizin ödeyeceği mutlak bir bedel var.

O bedeli ödemeden toprak ananın gönlünü alamayız!

NUBAR TERZİYAN

Bundan 35 yıl önce magazin muhabirliği yapıyordum.

Sinema emekçilerinden biri ölmüştü de Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınıyordu.

O sırada Nubar Terziyan geldi.

Şimdiki gençler tanımaz ama Yeşilçam'ın en nazik ve asil emekçilerinden biriydi.

Müslüman cemaate duyduğu saygıya mahsuben cenazede tek başına saf tuttu.

Çektiğim o fotoğrafı çerçevelettim ve o günden beri duvarımda asılı tutuyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kusurlarını söyleyecek dostların olsun.

Akvaryumun karşısına geç.

Kendini koru.

Sen gittin ya artık

Mevsimler sarı

Adını sayıklar

Şu dudaklarım

Gizlice yazdığın

O mektupları

O gülen resmini

Hala saklarım

Yaşlı gözlerime

Akşamlar iner

Kalbimdeki acı

Ne zaman diner

Senin hayalinle

Geçti seneler

Sevgini kalbimde

Hala saklarım

Hakkı YALÇIN