Çiçek ve bıçak!

BU ülkede harika bir erkek düzeni var.

Dayağın kralını kadınlar yiyor, yoğurdun kaymağını erkekler!

O yüzden kadını yok sayan cümlelerin de arkası kesilmiyor, erkekliği koruyan fırıldak savunmaların da.

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Kadın ve çocuklara göz diken erkekler arasında yapılan araştırmanın sonuçları.

Soru: "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırsınız?" Cevap: "Bir kadın bir bıçak bir de yumurta topuklu ayakkabı!"

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Araştırmanın yan sonuçları da var.

"Komşum tatile çıksın da evini soyayım" diyenler ve "komşumun kızını yalnız yakalarsam kaçamaz" diyenlerin sayısı felaket!

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Yeşilçam filmlerindeki kapılara bakıyorum, üflesen yıkılacak tahta kapılar.

Çoğunun üzerinde kilit bile yok, çünkü o yıllar hırsızlığın bile şerefi var.

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Ne güzel yıllardı.

Sabahın erken saatlerinde toprak yollarda bile çamura batmadan işe giderdi genç kızlar.

Akşam karanlığında evlerine dönerken köprü altında adamlar olurdu da onların her birini bugünün dekanlarına değişmem.

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İstanbul Yenibosna Zafer Mahallesi.

Saat gecenin 11.30'u.

Kadının biri camdan haykırıyor;

"imdat sapık var." Mahalle sakinlerinden ve dükkan sahiplerinden kim varsa eline sopayı alan kadının çığlığına koştu.

Aradan bir dakika geçti herkes sakin bir şekilde geri döndü.

"Aman canım biz de sapık var zannettik meğerse kocasıymış!" O sırada sarhoş koca kadını dövmeye devam ediyordu.

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Erkek saldırılarına ve törelere karşı durmaktan mahkum olan kadınları düşünüyorum.

Onlar bağış beklemiyor, çünkü kadınları bağışlamak erkeği büyük yapmaz.

Mesele; kadınların bağışladığı erkek adam olabilmek.

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Yeşilçam filmleri bizlere tutulan kırık bir aynadır.

O filmlerdeki yılların ve insanların aslında ne kadar değerli ve masum olduklarının bir belgesi.

Ömrün bir tekrarı olsa, o dönemi yaşayan herkes aynı şarkıların ve aynı filmlerin peşine takılır.

Ellerinde çiçekle.

Bıçakla değil.

NELER GÖRDÜK NELER!

Bilmem kaçıncı kattan düşüp ölen genç kızların haberlerini okuyoruz.

Ölümlerdeki şüphelerin erkeklerden uzağa çekilmek istenmesi bize şaşırtıcı gelmiyor.

Bu ülkede alkollü kullandığı sükseli otomobiliyle görevli polis memurunu öldüren ve serbest bırakılan zengin züppeleri gördük.

O yüzden biliriz ki, gördüklerimiz göreceklerimizin teminatıdır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sevgiyi en güzel sen anlat.

Altın kuralların olsun.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Maskeni tak.

Rüzgara kapılmış

Yaprak gibiyim

Sevdalı yüreğim

Can çekişiyor

Dinlediğim şarkıları

Ettiğim duaları

O bilmiyor

O bilmiyor

Hala eski anılarla

Yaşadığımı

O bilmiyor

Resimlere bakıp bakıp

Yalvardığımı

Ona vurgun olduğumu

Ağlayıp kahrolduğumu

Yıkılası gururumu

O bilmiyor

Hakkı YALÇIN