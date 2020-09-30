Pamuk ipliği

ÇOCUKLUK arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım geçenlerde.

Kendi çocukluğumuzun sırlarından bugünlere uzandık.

Sordum; "şimdiki çocuklar neden erken büyüyor?" Cevabı dramatik oldu, "genç yaşta harcandıklarında sevdiklerini arkalarından ağlatmak için!" H H H

Başka bir arkadaşım bir şeyler anlattı da çok şaşırdım.

İki hafta önce Çeşme'de tatildeymiş, 18 yaşındaki bir genç kızın, yanındaki arkadaşlarına anlattığı bir sohbete kulak misafiri olmuş.

Her akşam eğlence ve su gibi harcanan paralarla gurur duyan bir genç kız duruşu.

Arkadaşım dayanamayıp sormuş, "sen bu yaşında bu kadar parayı nasıl kazanıyorsun?" Genç kız "babam veriyor" demiş.

Günde 3 bin lira.

Arkadaşım şaşırmış; "bir baba bu kadar parayı kızına nasıl verir?" Geç kız işin sırrını fısıldamış;

"Babamla annem ayrı yaşıyor.

Babam da ben intihar etmeyeyim diye bana para gönderiyor." Derin bir iç çekmiş arkadaşım ve kendi kendine söylenmiş.

"Kapak kızları boşuna çıkmıyor!" Ya çok paradan!

Ya parasızlıktan!

*****

Bunlar anlatılırken üç kuruş maaşla çalışan emekçi kızları düşündüm.

Duruklarda bir ömür harcayan, gözünü kendilerine diken otomobil züppelerine yan gözle bile bakmayan o kızların hayat mücadelesine saygılarımı gönderdim.

Ahlaksızlığın kökleri evlerin içine uzanırken, kızlarını emek heykeli olarak büyüten babalara başımı eğdim.

Yokluk içindeki yürekleri zengin babalara.

Kızlarıyla gurur duyan onurlu babalara.

*****

Hayat herkes için farklı roller yazıyor ama insanlar da başkalarının rollerini kapmak için çırpınıyor.

Hele magazin endüstrisinin finanse ettiği filmlerde.

*****

Belki de berbat bir ödeşme yaşanıyor hayatta.

Magazinin tutturduğu ritim çocukların harcandığı sistemin kalp atışlarını sağlıyor.

Bir yerde parası olmasa da huzurlu ve mutlu yaşıyor insanlar.

Bir yerde çuvalla paranın içinde kaderini pamuk ipliğine bağlıyor!

Sebepsiz değil

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın arkasından Rusya çıktı.

Kapitalizmin kansız oyunlarında insan canına zerre kadar değer yoktur.

Rusya, Amerika ve Çin gibi kansız ülkelerin insanlıkla işi yoktur.

Dünyanın her tarafında savaş çıkarmak için çırpınmalarının sebebi de budur!

MUTLULUK TAKVİMİ

Daha sonra değişir diye kimseden medet umma.

Göç eden kuşları izle.

İyi bir komşu ol.

Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN

Bu topraklarda çıkarsız dostluğu demleyen kaç insan kaldı acaba?

