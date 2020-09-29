Galatasaray'ın iki maçlık duruşundan eser yoktu. Yapay baskı üreten Fenerbahçe'nin rakip kaleye tek şutu yoktu.
Fenerbahçe'nin iyiye gittiğini varsaymak istiyorsak "Hatayspor maçından iyiydi" tesellisini üretebiliriz.
Galatasaray'ın iki haftalık süksesinin yerinde yeller eserken, "Fenerbahçe sendromunun yan etkileri sürüyor" tezini öne sürebiliriz.
Futbolu ve kaliteyi bulmak için önce futbol oynanmasına izin verecek hakem üretimini artırmalıyız ama topun oyunda kalma süresini uzatmak bizdeki hakemlerin harcı değil.
***Konya'da içler acısı bir Beşiktaş vardı.Sergen Yalçın, futbolcuların aklının başına gelmesinden falan bahsetti.
Gidenlerin yerinin dolmadığı ortadayken Umut Nayir ve Lens'i takımda görmek istememekle kapasitenin artacağı sanılmasın.
Sorumluluğu üzerine alacak olana ihtiyaç var.
Beşiktaş'ta iklimi değiştiremeyenler ihtimaldir ki başkalarıyla yer değiştirecekler.
Bu cümlenin içine herkes dahildir.
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Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ruhu boşaltılmış bir takım gibi.
İrfan Can Kahveci'nin adı açıklama metinlerinde "gönülsüz" olarak geçiyor.
Giydiği formaya saygı göstermeyen birine ilgi gösterenler bedel ödemeyi sürdürecektir.
Aynayı parlatmak için gösterilen çaba, aynanın karşısındaki şahısları parlatmaya yetmez.
Şampiyonluk rozetinin kazanmaya yetmeyeceği gibi.
***Belli ki ligde daha çok sular akacak da tek istediğimiz o sular bulanık olmasın!
Sular en kolay biçimde ekranlardan yayılan kirle bulanıyor.
Çünkü bazı yorumcuların beynini şırıngayla çekseniz sadece iltihap çıkar.