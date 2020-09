İnsanlık Ödülü

BİR tarih yazdılar farkına varmayanlar oldu..

Herkes kuralları bile ihlal edip tatilini yaparken onlar 24 saat mesaiye kaldılar da "hayat tatilden değerlidir" dediler.

Kendi canlarını hiçe saydılar da onlarınki can sayılmadı.

Ölümün eşiğinde görevlerini yapmaları bile göz ardı edilirken.

*****

Sağlık çalışanlarından bahsediyorum.

Her gün zorbalar tarafından saldırıya uğrayan hayat meleklerinden.

Kaderin bekçileri de etten kemikten.

Uç uç böceklerine terlik pabuç ısmarlayanlar insanlardan yardımını mı esirger?

Onlara şiddeti layık gördüler.

*****

Sağlık çalışanlarına saldırıların "terörle" bir tutulmasını öneriyorum.

Onlara saldıran zorbaların teröristlerden bir farkı yok çünkü.

O yüzden en ağır cezalara çarptırılması gerekiyor.

İtirazı olanlar sağlık çalışanların yanında değil demektir.

Her türlü şartta ölümle koyun koyuna yaşayan bu insanların öldürülmesine ramak kalıyor da onlara saldıranlar kolayca salıveriliyorsa insanlık ölümü gerçekleşiyor demektir.

*****

Herkesin elinin altında birine saldırmak için gerekçesi var.

Mazerete bakın; saldıranların da canı yanmış.

"Akrebin zehirli olması onun birini sokma suçunu hafifletmez!" Saldırmak ne demek?

Hele böylesine kutsal bir mücadelenin içindeki insanlara.

*****

Ama linç toplumu hayata geçirildi.

Bilinçaltına yüklenen emirler de yerine getiriliyor.

Ekranlarda lağım "çukurlarımız" var!

İnsanlara saldırmanın "erkeklik" olduğunu gösteren dizilerimiz var.

Sigaraların, içki kadehlerin ekranlardaki görüntüleri buzlanıyor da ellerdeki silahlar insanların gözüne sokuluyor.

Hala bunlara yol veriliyor, kan gövdeyi götürsün diye!

*****

Ben de diyorum ki, "sağlık çalışanları için bir kampanya düzenlensin ve her birine 'İnsanlık Ödülü' verilsin." 2020 yılında hiçbir meslek bu onuru onlar kadar hak etmedi.

Anons!

Ekranlarda birilerinin ağzının içine düşenler lağım çukurlarının içine çekilmek istenen çocuklarının derdine düşsünler.

Süt çocuklarının bile ağzını bozmak için projeler geliştiriliyor.

Büyüklerin ruhunda barındırdığı her kötülük bugünün ve yarının çocuklarında dışa vuracaktır.

Bir bakmışsınız ortalık kan denizi!

O zaman hatırlarsınız bu satırları yazan "bendenizi!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçek sanata değer ver.

Talih oyunlarına güvenme.

Kitabı okumak için al.

Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz

Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik sözümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz

Günler geçti beklemekle

Derdi derde eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN