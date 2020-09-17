Virüs borsası

BILL Gates'in virüsün başladığı günlerde "sonbaharda ikinci dalga gelecek" demesindeki bilgiçlik biraz geç sorgulandı.

Tıp uzmanlarının veremediği tarihi veren birinin kendini ele verdiğini söylemek haksızlık olmaz.

Parayı yönetenler dünyayı da yönetiyor.

O yüzden virüsün de borsası var.

Ölümler "bilişim sistemleri" üzerinden işlem görüyor.

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Virüsün başlangıcında yayılmayı teşvik eden ve durumu örtbas edenlerin ikinci dalga için 8 ay önceden anonslara başlaması şaşırtıcıydı.

Dünya nüfusunu kendilerine uygun bulmayanların aşının bulunması halinde bile "herkese yetecek aşı üretimi olmayacak" demesi 2 milyar insanı gözden çıkarması demekti.

Bu virüsle yarım kalan hayaller gelecek yıllarda başka virüslerle telafi edilir nasılsa!

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"Virüsün sırtından geçinen yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar." Bu cümlemin içine kapitalizmi temsil eden bütün ahlaksızlar dahildir.

Bill Gates'le çetesi ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı öncelikle!

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Cinayet romanlarında sonradan ortaya çıkar katil.

Ama kana karışmış gerçeklerde bütün deliller ortada durur.

İktidarsız adamların iktidarıdır para, kudurdukça kudurur!

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Ahlaksız paranın bir dili vardır, birbiriyle tokalaşan kirli elleri sever.

O eller Afrikalı çocuklar için toplanan yardımları bile şahsi kazanca çevirir.

Ahlaksız paranın kanlı gözleri vardır bir türlü doymaz!

Artan dünya nüfusu ahlaksız parayı rahatsız eder o yüzden kapitalist puştlar virüsün yayılmasına yataklık eder.

Ahlaksız para ahlaksızların apoletidir.

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Virüs borsasının yükselmesiyle o borsayı yönetenlerin alçalması arasındaki köprüde bir yazı vardır.

"İnsanların yaşarken dünyadan çaldıklarını geri alacak ölüm." Ama Afrikalı çocuklar bu dünyada ölmemek için yaşarken bu ahlaksızlar yaşlanmayı reddeder!

Ya da öyle zannederler!

Aynaya baktıklarında bile gözleri paradan başka bir şey görmedikleri için!

SONBAHAR!

Ben Akdeniz rüzgarlarını seviyorum, batan güneşin kızıllığını.

Ben özgürlüğü seviyorum, dalga seslerindeki Portofino'yu.

Oysa yazın direnci kırıldı, güneşin son ışıkları kurumaya yüz tutmuş yaprakların üzerinde can çekişiyor.

Birazdan yağmurlar da başlar.

Sonbahar geliyor!

Ben çağırmadım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Işıkları kapat akşamı izle.

Ellerini sık yıka.

Belgeselleri takip et.

Sürgünde can gibiyim

Başımda türlü dertler

Sırtımdan vurdu beni

Dost sandığım namertler

Dertlenir bende acı

Gurbeti evim sandım

Gözlerim susuz çeşme

Ağlamaktan utandım

Selam söyle ölüme

Baş eğmedim zulüme

Meşaledir yüreğim

Tutuşturdum elime

Hakkı YALÇIN