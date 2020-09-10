Bir zamanlar

Vicdan vapurlarında oturacak yer kalmazdı da denize atılan iyiliklerin lafı bile olmazdı o yıllar.

Deniz kıyılarında ayakları midye keserdi de kimse kimsenin yolunu kesmezdi.

Radyodaki spikerler için diksiyon dersleri için ilan falan da verilmezdi, herkes Türkçeyi güzel konuşurdu.

Haberler haber gibi okunurdu, en ufak haksızlığın canına okunurdu adalet katında!

Arada bir yoklama olurdu zabıtalar tarafından, ekmekleri tartarlardı da bir gram eksik çıksın bakalım.

O zamanki fırıncılar da karıncalar gibiydi.

*****

Aşkın yoksullukla sarmaş dolaş olduğu yıllarda sevdaların tarifi delikanlılar ve genç kızlardı.

İki oda bir mutfak konulu düşler, film afişlerinde takılı kalmış gülüşler.

Çay bahçelerinde askıyla söylenirdi çaylar "bugün bendensiniz." Çay ısmarlarken kimsenin hüviyetine nereli olduğuna bakılmazdı.

Üç kuruşa ekmek arası helva satılırdı da en çok inşaatlarda çalışan işçiler tarafından rağbet görürdü.

*****

Şarkılar güzel hayaller kurdururdu insanlara.

Ah o eski 45'likler.

En küçük müzik mekanlarında bile icrayı ahenk etmek diye bir gerçek vardı, sazlar 12 kişilik.

O müziği dinlemek için insanlar masaların arasında sıkışırdı.

Parası olmayanın gönlü çıkışırdı önemli değil, para insanlığı yenmemişti daha.

*****

İşinin ehline teslim edilirdi her şey.

Şimdiki gibi cahil kadınların, züppe beylerin jüri üyesi olması bir utanç sayılırdı.

Genç şarkıcılar için Altın Mikrofon yarışması düzenlenirdi de yarışmayı kazananlar müziğin tarihine geçti.

Sinema ve tiyatro sanattı.

Bugün televizyon dizilerindeki zibidiler o yıllardaki sinema oyuncularının tırnağı olamazdı.

Her mahallenin bir delisi olurdu da herkes ona deli olurdu.

Delilik dürüstlüğün diğer adıydı çünkü.

*****

Sonra ne olduysa oldu insanlar arasında güven duygusu kayboldu.

Suyumuzu da huyumuzu da değiştirdi hayat.

Teknoloji, çarpık kentleşme, parayı bulma metodu derken mahallelerimizle birlikte güzelliklerimiz de gitti.

Bir gün sözleşmiş gibi yeniden dirilir mi anılarımız, kaybettiklerimizi yerine koyabilir miyiz?

Ya da onarabilir miyiz yıktıklarımızı?

Hiç sanmıyorum.

ARKASI YARIN!

Vakaların artmasıyla insanların sorumsuzluklarının tavan yapması arasında bir bağ var.

Ha birine pusu kurmuşsun ha düğünlerde teknelerde halay çekiyorsun!

Hiçbir farkı yok.

Pandemi kısıtlamalarında evlerine kapanan 65 yaş üstü insanların gösterdiği disiplinin zerresi şimdiki sorumsuzlarda yok.

Nasılsa onlara denizde karada ölüm yok!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bahis oyunlarından uzak dur.

Maske takmayana tepki göster.

Sonbahara hazırlan.

Bugün mavi ol.

Müzik sesiyle uyu.

Balık tut.

Şarkılar da bıktı

Bendeki yastan

Ne alışabildim

Ne acım dindi

Fethettiği kalbi

Terk etmez insan

Aşkın günahları

Gidenlerindi

Camları açtım gitmiyor

Kapıları kırdım yetmiyor

Bu nasıl bir hasrettir

Ağla ağla bitmiyor

Yaradanım

Yerin göğün efendisi

Sen acıma şahitsin

Yaradanım

Ya döndür onu bana

Ya kalbimden sil gitsin