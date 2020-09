Patron ve işçi

NE zaman işten atılan işçilerle ilgili bir haber okusam aklıma Japon işadamı Shohei Nozawa'nın şirketi iflas edince diğer işadamlarına seslenen sözleri gelir.

"Ne olur benim işçilerimi siz alın, hiçbirini açıkta bırakmayın." Parasını kaybetse de insanlığını kaybetmeyen patronluk her katta değerlidir.

*****

Bir işçinin sokağa atılmasının derin bir hüznü vardır da her patron bunu hisseder mi acaba?

Mümkün mü?

Bir işçiyi kapının önüne koymak; o insanı taşa sarıp fırlatmak gibidir.

Ya da azgın bir nehrin ortasında küreksiz bırakmak!

O insanların ailelerini çaresizliklerini hiç hesaba katılmaz.

Derine daha derine gömülerken umutlar.

*****

Çaresizlik bulaşıcıdır bütün aile fertlerini sarar.

İşsiz bir babayı düşünün, yarası onda ama kanayan sadece bir yara değil.

Babaları işsiz kaldıktan sonra eğitimleri yarım kalan kaç çocuk vardır, hesabını kim yapar?

Çaresizliğin karşısında gururu incinen bir babanın duygularını kim anlar?

O evin içindeki fotoğrafı çekebilecek gözler kaç patronda mevcuttur?

*****

Ne patronlar vardır, giderlerinden zerre kadar ödün vermez de işçilerini keyfine ve saltanatına yem eder.

Kolay para kazanmak için fırsatçılığın kitabını yazar da insanları işsiz bırakırken vicdansızlık yasalarını okur.

Üst katlardan bakılınca hangi karınca görülmüş?

Pahalı yatlarda halay çekilirken hangi işçinin feryadı duyulmuş?

*****

İşçilerini sokağa atan her patron, o işçilerin uykusuz gecelerini ruhunda hissetsin.

İşçilerini sokağa bırakan her patron, yediği lokma boğazından geçerken işçilerinin çocuklarının yüzündeki ifadeyi hayal etsin.

*****

Gerçek patronlar yeri geldiğinde yüreğinden yeri geldiğinde sermayesinden harcar.

İşine son vereceği her işçi için empati yapar, işçilerini ayakta tutmanın diyetini de gerekirse ömrünü bozdurup karşılar.

Çünkü bunun ödülü ve huzuru her şeye değer.

Vicdanını öldürmediyse eğer!

KAMÇI: ACI SON!

Atlara vurulan kamçı konusunda ne Türkiye Jokey Kulübü ne jokeyler oralı olmadı.

Karacaların geyiklerin silahla öldürülmeleri için av mevsiminin açılması beklenirken, atların vurulan kamçının derdine düşmek; "karikatür balonlarını" doldurmak gibi geldi birilerine.

O yüzden isyan kokulu karikatür balonumun içini jokeyler doldursun, her biri kamçıyı vurdukça vursun!

Onların göstermelik hayvan sevgisi de atların gözyaşlarında boğulsun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yattığın yeri topla.

Nostaljik şarkılar dinle.

Martılara simit ısmarla.

Sosyal mesafeye dikkat et.

Ben şansa inanmam

Koşarak geldin bana

Mutlu gülüşler gibi

Maviydim sana

Alnımın yazısına

Mühür bastı yüreğin

Süt kokan düşler gibi

Beyazdım sana

Gittin gidiş o gidiş

Alışamadım ayrılıklara

Eylül yarası gibi

Sarıyım sana

Her sabah selamlarım

Ben bu renkli masalı

Hala yangınlarda

Kırmızıyım sana

Hakkı YALÇIN