Müjde
"Acaba ne olabilir?" diyen de vardı.
"Bir gün bile sabredecek gücünüz mü yok yoksa heyecanlandınız mı?" diye karşı soru yönelttim.
"Tarihi bir gün olacaksa hepimizin hayrına olacaktır" notuyla birlikte.
*****
Kendince bulmacayı çözmek isteyenler de çoktu.
"Enerji bulunmuş galiba." "Ne güzel" dedim, "ülkemiz adına harika bir zenginlik." Bazıları da "erken seçim olacakmış galiba" dedi.
"Tayyip Erdoğan erken seçim için 'tarihi bir gün' sözcüğünü kullanmaz" diye karşılık verdim.
"Mutlaka halkın sevincini ikiye katlayacak bir müjde olacaktır" notuyla birlikte.
*****
"Siz gazeteciniz mutlaka sizin haberiniz vardır" dedi birisi.
"Ben hayat yolcuyum" diye karşılık verdim, "her şeyi içimde yaşarım." Sabırsız insanlarla doluydu etrafım, bireysel değil kitlesel bir müjde olacağına inancımı dile getirdim.
Baktım ki sorularla başa çıkamıyorum; "en çok neye ihtiyacınız varsa onu düşünün" dedim.
"Eğer bir müjdenin tarihi veriliyorsa mutlaka özel bir şeydir" notuyla birlikte.
*****
Meseleyi küçümseyenler de vardı, tahlil uzmanları da.
Verilecek müjdenin nokta atışı olacağını düşünenler de çoktu.
"Hiçbirinizi zora sokacak bir şey olmayacağı muhakkak" dedim.
Oturduğum yerden kalkıp yürüdüm.
"Ülke olarak hızlı adımlarla yürüyeceğimiz bir yolculuğa davet olacaktır" notuyla birlikte.
Mutluluk Takvimi
Çocuklara kendi çocukluğunu anlat.
Gözlerin ve kalbin aynı şeyi söylesin.
Eve girince duş al.
Herkesin bir şeyi
Olabilirsin
Birinin her şeyi
Olmak mesele
Bu şehirde aradığın
Aşkı bulabilirsin
O aşka ömrünü
Vermek mesele
Hala bir pişmanlık
Bir kızgınlık var elbet
Sana değil bu sitem
Seni affettim diye
Kendimi affetmedim
Bu da benim meselem
Hakkı YALÇIN
10 SANİYE!
Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölüyor.
Dünya nimetlerinden haklarına düşen bir bardak su ve 2 dilim ekmek.
Dünyanın "paralanmış" örgütleri sadece para istifliyor.
Kölelik piyasasıyla geçinen zenginlik insanların hayatını da çalıyor.
Onlar topladıkları parayla sadece zaman öldürmüyor, çocukların ölümüne de seyirci kalıyor.
Oysa parayla kazanılamayan onur iyilikle kazanılır.
"On saniyede!"
EKMEK DAVASI
Et ve süt ürünlerinin içine neler karıştırıldığını biliyoruz.
Arada bir yapılan denetimlerin ardından ihanete meyilli üreticilerin yollarına devam ettiklerini de görüyoruz.
Peki, ya fırıncılar?
Her geçen gün içi boşalan ekmeğin gramajını denetleyen birileri var mı?
Fırıncılarla uzaktan selamlaşmak yeterli mi yoksa?
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