Domates!
Belden aşağısı yorgun, belden yukarısı yanık!
Diğeri anasını satar dünyanın.
Baştan ayağa uyanık!
*****
Adamın biri kendi çocukluğuna mektup yazar.
"Bu acımasız dünyada doğmamak için annesine yalvaran çocuklar var mıdır?" Diğeri hamiline çek yazar!
Doğmayan çocukların bile hakkına mahsuben!
*****
Toprağın altında gömülüdür iyilik, denizin dibinde 20 bin fersah!
Adamın biri yaptığı iyilikleri denize atar.
Kötülük insanların elinin altındadır.
Diğer adam kolayına geleni sevdiği içindir ki kötülüğe tapar!
İnsanların ekmeğiyle oynamak onların en sevdiği gerçektir.
*****
Bir tiyatrodur hayat, karşılıklı gösteri dünyası.
Bir şey yazmamıza da gerek yok, hepimizi yakından tanıyor hayat.
*****
Organik bir dünyayı kimyasal gerçeklere teslim ettik.
Hayatın asil gerçeklerini parayla takas edenleri ve birçok güzelliği sırf para uğruna katledenleri seyrettik.
Ne büyük utanç!
*****
Adam olanlar bilir her merdivenin son basamağı vardır.
Çıksan nereye kadar çıkacaksın!
Ayrıca yükselirken sırtına bastığın insanların yüzüne inerken nasıl bakacaksın!
*****
Not: Bu yazıdaki domates helal kazancın simgesidir!
Marketlerde 12 liraya satılan domateslerin değil.
Mutluluk Takvimi
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Çöpleri boşaltırken ayır.
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Bol su iç.
Radyo dinle.
Gözlerinde boş denizler
Her halinde benden izler
Yüreğin hasreti gizler
Acıları içtin oğul
Gün geldi sarardın soldun
İhanete karşı durdun
Sen sabrın ustası oldun
Sınıfını geçtin oğul
Gülün dikeninde yürek
Helal süt emmişsin demek
Sana emanet memleket
Ektiğimi biçtin oğul
Aşka serdin yüreğini
Bükemezler bileğini
Ölüm korkutmuyor seni
Sen beni de geçtin oğul
Hakkı YALÇIN
KLASİK FİNAL
Evlilik derecesi; nikah günü gölgede 30 derece.
Damat: "Hayatımın kadını." Gelin: "Biricik sevgilim." 1 ay sonra gölgede 25 derece.
Damat: "Aşkım" Gelin: "Söyle hayatım." 4 ay sonra gölgede 10 derece.
Damat: "Hey Ayşe!" Gelin: "Ne var Ahmet!" 8 ay sonra sıfır derece.
Damat: "Anlayışsız kadın!" Gelin: "Hain adam!" Evliliğin yıldönümüne yaklaşırken sıcaklık sıfırın altı söylemler de evin altını üstüne getirmeye yönelik.
Damat: "Sinsi yılan!" Gelin: "Canavar herif!" Ve final; "alo imdat yetişin!"
KANSIZ ORTAKLAR!
Çin'in ürettiği aşı bin liradan satılacakmış. İnsan hayatının ve emeğin bu kadar ucuz olduğu bir ülkenin aşıya biçtiği değer şaşırtıcı.
Çin'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün dini imanı para olduğu için şaşırmamak gerekiyor aslında.
Benim merak ettiğim Dünya Sağlık Örgütü aşı başına kaç para alacak?
"Bu kansız ortaklığa mahsuben!"
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