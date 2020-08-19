Yaşam melekleri
Bazılarının dünya yansa umurlarında değil, sosyal mesafe maske devre dışı.
Kimilerine denizde kum, kimileri çölde su bekliyor.
Plajlarda halay çekiliyor da sağlık çalışanlarına mesaj çekiliyor sanki.
"Biz eğleniyoruz siz derdinize yanın!" Sağlık çalışanlarının tek derdi var; can!
Onların sol yanında büyülü bir rozet gibi duruyor cana verdikleri değer.
****
Hastane odalarında dört bir yana koşuşturan sağlık çalışanlarının canı yok.
Onlar bir fıskiyenin altında serinleme gerçeğinden bile muaf.
Ama direnç kokuyor her biri, emek ve inanç kokuyor.
Takım oyununun içinde kalıyorlar fedakarca.
Verdikleri mücadele güme gitse de güne umutla başlıyorlar.
"Kuralları lağvedip, kendileriyle alay eder gibi davrananlara" arada bir sesleniyorlar.
"Bunu bizlere neden yapıyorsunuz?"
*****
Yatlarda halay çekenlere bu soru sorulduğunda alınacak cevap belli.
"Keyfimin kahyası mısın?" Sağlık çalışanlarının cevabı da belli.
"Hayır! İnsan canının sevdalısıyım!" İnsanlar tatil yapsın, tabii ki eğlensin ama kurallara uymak zor mu?
"Benim tatil kurallarım her şeyden değerli" diyenler var.
Sağlık çalışanlarının en büyük sitemi;
"insan sevdik diye yükümüz ağırlaştı!"
*****
Sadece tatilciler değil, her şehrin cahili ve sorumsuzu sokaklarda.
Nasılsa bu ülkede kurallar kişiye göre işliyor.
Nasılsa gençlerin günahını bile 65 yaş üstündeki insanlar ödüyor.
Canını dişine takanlar maske takmayanların kurbanı oluyor.
****
Aylardır yaşam biçimi değişmeyenler sadece sağlık çalışanları.
Gece gündüz yüreklerindeki kandiller yanıyor.
Diğer insanlardan daha büyük tehlike altındalar.
Onların aileleri, çocukları yok sanki, onların tatil yapma hakları mevcut değil.
Bir ağacın gölgesinde kahve içmeye bile hakları yok.
Her şeyin "para"landığı bu insafsız dünyada!
*****
Yaşları kaç olursa olsun ben her sağlık çalışanlarının her birinin ellerinden öpüyorum.
Çünkü biliyorum ki onların verdiği mücadele kendi halinde yaşayan insanların gözünde "bir destan gibi" anlatılıyor.
Yaşam melekleri olarak.
Mutluluk Takvimi
Sokakta basket at.
Gelişim kitabı oku.
Aç insanı geri çevirme.
Çocukların adına ağaç dik.
Bir resmin geçti elime
Onsekiz yaşındasın
Sana aşık olduğum
O siyah beyaz yıllar
Sonsuz bir masumiyet
Resimde herkes var
Hepsi de biliyor
Hiç kimse sevilmedi
Senin kadar
Şöyle bir gülümsedim
Kim derdi ki
Kırk yıl sonra
Bu yorgun yüreğimde
Canlanacak hatıralar
HAKKI YALÇIN
SORUNUN CEVABI!
Bir arkadaşım sordu; "dünya nasıl güzel olur?" "İkimiz birden farklı düşüncelere sahip olmayı göze aldığımız zaman" dedim, şaşırdı.
"Bunun neresi güzel?" "Yani sen benim, ben senin düşüncene saygılı olduğum zaman!" dedim ve noktayı koydum.
"Bunun neresi kötü?"
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