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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 19 Ağustos 2020, Çarşamba

Şifre!

Transferde ilginç gelişmeler izliyoruz.
Kasımpaşa 2 önemli futbolcusunu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye "bedelsiz" olarak verdi, yani hediye etti.
Birbirlerine çölde bir bardak su vermeyenlerin cömertliği gözlerimizi yaşarttı.
UEFA'nın hafiyeliğine mahsuben; dua etsinler de iki futbolcu "ağzını sıkı tutsun!" Not: Şifreler kırılmak içindir!

***

Bayern Münih'in 19 yaşındaki gençlere verdiği değerin bedeli "dünya çapında" bir futbol resitali olarak göre dönüşüme sahne oluyor.
Bizim ülkemizde bit pazarına nur yağıyor.
Gençlik ateşini yakmayanlar kulüplerini yakıyormuş kimin umurunda!
Kürkçü dükkanlarının önündeki tilkiler bile alkışlara boğulurken!

***

Bir soru sordum arkadaşlarıma.
"Her pozisyonda topu taca atan başkanlar varken, eli sıkılacak başkan sergisi açılsa hangisini ziyaret edersiniz?" Hepsi kendi başkanlarının adını verdi.
"Ben Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na giderim" dedim.
Onlar gülerken ben sebebimi açıkladım.
"Erkeklerden bile dik duruşuna mahsuben."

***

Futbol denince çocukların özne olması gerekir.
O yüzden her türlü ejderhanın varlığını hissettirdiği bir futbol düzeninde güzellikleri de anlatalım çocuklara.
Tribünlerdeki yerlerini almaları uzun süreceğe benziyor, bari ekranlardaki korku filmlerine engel olalım.
Yeni sezon için sözümüz belli; "yalanı dolanı değil adam olanı izleyin çocuklar!"

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