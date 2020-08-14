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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 14 Ağustos 2020, Cuma

Kasatura!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Emre Kılınç'ın transferinden sonraki sözlerine baktım.
"Bu sadece transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi!" Mustafa Cengiz'in Emre Kılınç'ın karakterine yönelik övgü dolu sözlerinin temelinde Mert Hakan Yandaş'a duyduğu öfke ve karaktersizlik göndermesi var!
Ama aynı başkanın daha önce rakip kulüp başkanı için söylediği "hayvanlarla hayvan olamayız" cümlesi var ki, o cümlenin içinde ne kadar karakterli harf varsa kolye yapsın!

***

Aynı şekilde Mert Hakan Yandaş da imza atarken bir şeyler söyledi.
"Verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim." Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye yönelik övgüsünün temelinde de Galatasaray var.
Attığı imzanın arkasını güçlendirmek isterken üzerini silkelemek yok.

***

Konuşma dilinin nefret borsasına uygun hale getirildiği bir futbol düzenimiz var.
Onurlu bir hayatının gözünün bakarak yaşlanan eski zaman futbolcuları ve yöneticileri geliyor gözlerimin önüne.
İmza atarken de imza attırırken de adam gibi duranlar.
Şimdi herkes kendi dev aynasında çıkarlarının gerektirdiği cümleleri kuruyorlar.
Mesele karakter ve ahlak meselesi değil, mesele kasaturayla çiçekleri kökünden kesmek!
Ne acıdır ki hiçbirinin hevesleri kursaklarında kalmıyor.

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