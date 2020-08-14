Duacı - davacı!

Sevdiğimiz insanları kaybettiğimiz zaman hayata bakışımız değişiyor.

Diyoruz ki; "nasıl terk edeceğiz bu zamansız yolculuğu, eski bir limanda batarken teknelerimiz!" Yitirdiklerimiz ve kazandıklarımızla hayata bıraktıklarımız arasındaki imzamız nasıl olacak?

Taşınmaz malları vicdanlardan daha değerli sayan bir dünyada sevgiden değerli hiçbir şey olmadığını anlamak için vaktimiz olacak mı acaba?

*****

Hayat bir mücadele elbet ama başkalarını devirerek ayakta kalmak duygusunun hayatta yeri yok.

Bu dünyadan göç ederken sevgilerini mallarını bağışlayabilirsin.

Ama kendini bağışlayamamak var ya!

O berbat bir şey.

*****

"Kimin canını acıttım?" diyeceksin.

"Kaç insanın ekmeğiyle oynadım?" Çaldığın kapılar açılmadı diye sen de başkalarına kapattın mı kapıları?

Allah sevgisi çıktığın yolculukların rehberi oldu mu?

Hayatın ihtirasına yenik mi düştün dünyanın sihrine kapılıp da?

Çünkü bu kötülükler dünyasında hayatın küçük sihirleri de var.

Ve hep bir şeyler fısıldıyor bizlere.

Bu koca dünyada bizim tuttuğumuz yer nedir ki?

İçimizde sevgi yoksa eğer.

*****

Hiçbir tavşanı yakalayamamış tazı olmakla, hiç kimsenin günahına girmemiş olmak arasında o kadar uzun bir yol var ki.

Kuruyor her şey çiçekler gibi.

Zaman durmuyor ve bir çocuğun evden kaçmasıyla eve dönmesi arasındaki kadar çabuk bitiyor her şey.

Ertelenmiş düşlerin pişmanlığıyla!

*****

Elbette hiçbirimiz masum değiliz.

Ama kavanoz dipli dünyanın içinde adımızın yazıldığı kağıt parçacıkları etrafa saçıldığında ağır basan söylemler en değerli hazinemizdir.

Yaşarken bedenimizi süsleyen pahalı ve görkemli giysiler değil!

Hayata sadece almak için gelmediğimizi bilmeliyiz.

Ardımızdan "davacı" değil, "duacı" insanlar bırakmak istiyorsak eğer!

BAHİS OYUNLARI

Bahis oyunlarına acayip bir ilgi var.

İnsanın talihini denemesinde sakınca yok. Ama talihe bağımlı yaşamaktan kaçınmak gerekir. İyi bir hayata kavuşmanın yolu, çok çalışmaktan, emeğe saygı duymaktan ve kendini geliştirmekten geçer.

Talihin iyisinin sadece para olmadığını bilmekten geçer. Cebindeki paraya sahip çıkmayı özne yaparken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hızlı düşün geç karar ver.

Kuşlar için cam kenarına su dolu kap bırak.

70'li yılları araştır.

Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Karanlık dünyama

Doğan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı

Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Ruhuma sarılan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı

Hakkı YALÇIN