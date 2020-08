Dolar!

OTURDUĞUM evin parkında gündüz vakti iki arkadaş sohbet ediyorduk.

Arkadaşımın tanıdığı biri yanımıza geldi, oradan buradan derken meseleyi dolara getirdi.

"Dolar ve Euro ne güzel yükseliyor!" dedi.

"Mutlu mu oluyorsun?" diye sordum "evet" diye karşılık verdi.

"O zaman sen alçalıyorsun!" dedim.

Maskesinin görünen tarafıyla yüzü morardı.

Ahlaksızlığa para biriktiriyordu galiba.

İyiyim hoşum da kansızlığa yüz vermeyen hallerim de çoktur.

Suskunluğunu sürdüremedi ve çekti gitti.

Arkadaşım; "ne güzel tanımlıyorsun böylelerini" dedi.

*****

O adamın belki bankada doları vardı veya yoktu.

Belki iktidara karşı siyasi hırsı vardı da meydanlarda yapamadığını dolarla yapmanın hayalini kuruyordu.

"Böylelerinin yere düşen insanı kaldırmak için kolları geri çekiliyor da parayı görünce nasıl uzuyor kim bilir!" dedim.

Arkadaşım da onayladı.

*****

O sırada göz hizamda hayatını çöpten toplayan bir delikanlı vardı ona baktım.

Ağustos güneşinin yakıcı sıcaklığı bile ona vız geliyordu.

Onun zeytin ekmekle beslediği hayatı kim düşünürdü acaba?

Doların, Euro'nun yükselmesiyle ellerini ovuşturanlar mı?

Doların yükselmesinin en çok böyle insanların hayatında yara açtığına emindim.

Hayatını çöpten kazanan adamın komşusunun evi yanarken kendi canı pahasına yardıma koşacağından da hiç şüphem yoktu.

*****

Ölene kadar herkes hayatının sahibidir.

O yüzden misafir adabını yitirmemek gerekir.

Ve o yüzden bu kadar "paralanmaya" gerek yok.

*****

Bir yerde okumuştum; "zenginlik belki de en iğrenç yoksulluktur" diye.

Parayla ölümüne sözleşme yapanlar için bu cümle iltifat yerine geçerse hiç şaşırmam!

Hele kolay zengin olanlara, yükselen dolarla alçalanlara!

SOYAĞACIM!

"Nerelisin?" diye sorulmasından nefret ediyorum.

"Buralıyım, dünyalı!" Benim hemşericilikle de siyasetle de bağlantım yoktur ve muhtemeldir ki benim soyağacım bitki örtüsüdür.

Bütün çocuklar ezebilir. O yüzden ne kendimi tarihe borçlu hissederim ne de merak edip birilerine sorarım.

"Senin soyağacın nedir?" diye.

Ya da "nerelisin?" diye.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.

Çocukları temizliğe alıştır.

Vicdanını sorgula.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN