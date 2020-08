Özür!

BUNDAN birkaç yıl önce dükkanına girip pişmemiş kebapları yiyen bir köpeği kızgın şişlerle dağlayan bir dükkan sahibini hatırlıyorum.

Vicdanlı insanların sinir sistemini çökertmişti ama kendisi gibi düşünenleri de mest etmişti.

Sonradan takip ettim de o kebapçı dükkanı müşterilerle doldu taştı.

Köpeği dağlayan adamdaki zalimlik o dükkandan kebap yiyenlere de bulaştı.

Ya köpeklere yapılan zulüm iştahlarını açtı ya da "pis yedili" oynuyorlardı dükkanın içinde.

*****

Hayvanlara yapılan eziyetlerden sonra bir kalem uzatmıştım hayvanlara bir kağıt, "içinizden geçenleri yazın" demiştim, onlar yazdı ben yayınladım.

"Bizler insanları günah işlemeye çağıran canlılar değiliz. Allah'ın sessiz kullarıyız sadece.

Ama bizim de yazdıklarımız var sizlerin okuyamadıklarınız.

Bizlere uygulanan şiddetin kaynağına inerseniz insan denen canlının ruh halini daha iyi anlarsınız!"

*****

Aç çocukların halinden anlamayan köpeklerin halinden anlar mı?

Bu dünyada gördük ki çocuklardan aşıranlara alkış tutuyor insanlar.

Zalimliğe ve harama duyulan açlığın önü açık arkası sağlam.

İnsanlardan yükselen kötülüğün buharı nefes alınamaz hale getiriyor hayatı.

*****

Parayı köpeğin önüne atsan yemez ama insanların önüne at; çatır çatır yer!

İnsanlık yasaları bu meseleye ne der acaba?

Not: Hayvanları aşağılamak kolay ama insan olmak zor!

*****

Su içmek için dere kenarına inen hayvanları bile silahla avlayan insanların, "su içerken yılan bile dokunmaz" sözcüğünü ne amaçla söylediğini anlıyor musunuz?

*****

Gitgide azalan merhamet ve insanlıktan uzaklaşan insanlar.

Vahşetin temsil gücü artarken, bu soysuz gücün gösterisi var.

İtibar gören kötülüğün saklanacak bir şeyi kalmadıysa böyle bir dünyada çocukların da şansı yok hayvanların da!

*****

Yakın zamanın haberlerine baktım da tüylerim ürperdi.

İnsan denilen bir canlı köpekle fingirdeşiyor.

Utanma duygusu yok.

İnsan denilen başka bir canlı silahını çıkarıyor ve kurşunları köpeğin bedenine boşaltıyor.

Vicdanı yok!

*****

Elindeki gücü her biçimde kullanan canlıya insan deniyorsa, insanları aşağılamak için "köpek sözcüğü" kullananlar bütün köpeklerden özür dilemeli.

Ama ne gezer!

Yanlış olan doğru olandan özür dilemeyi bilseydi bu dünya başka olurdu zaten.

ÖLÜMSÜZ EMRE

Spor spikeri Emre Gönlüşen'in ölümünden sonra duyulan acıya ve gösterilen sevgiye baktım.

Bir insanın yaşarken gösterdiği zarafet onun ölümsüzlüğü oluyor.

Genç yaşta kaybettiğimiz Emre Gönlüşen'in eşine, çocuklarına ve yakınlarına bıraktığı acının merhemi yoktur. Ama Emre Gönlüşen gibi zarif insanların da eşi benzeri yoktur.

Nur içinde yatsın.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sokak hayvanlarını koru.

Bugün kablosuz hayatı dene.

Güneşin batışını izle.

Kendine acıma.

Kısa cümlelerle

Yaşarken seni

Uzun uzun

Düşündüm bitti

Zoruna gitmesin

Acı gerçekler

İkimizin bu aşka

Gücü yetmedi

Kendi zarfında saklı

Bir veda mektubuyum

Artık sana yasaklı

Aşkın masum kuluyum

Karıştırma sayfaları

Yangın söner közden önce

Üzülmem mi sanıyorsun

Yürek ağlar gözden önce

Hakkı YALÇIN