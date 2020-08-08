Bir hemşirenin dudakları üzerindeki işaret parmağı sadece hastaneleri işaret etmez.
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye geri dönüşüne gösterilen tepkiler, sus işaretine ödemedikleri borcun bedelidir.
Bu geri dönüşüm forma aşkına mı yoksa parası bitmiş eski kulüpten toz olmak mı onun hesabı gelecek program!
***Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın bir yılda alacağı ücret 5 milyon lira.
Mert Hakan Yandaş gibi sıradan bir futbolcunun 22 milyon liralık transfer ücretinin yanında Arda Turan'ın aradığı para değil huzurdur ve onun da ücreti yok!
O yüzden Arda Turan'ın cilalanmış yerlileri de nakit duygularla vakit geçiren yabancıları da cebinden çıkaracak bir geri dönüşüm olacağına hiç şüphem yok.
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Transfer sezonu müsriflik zamanıdır.
Medyayla ve yöneticilerle birlikte çalışan menajerlerin ellerini ovuşturma mevsimidir.
Başarılı olmak için paradan başka sığınacak liman bulamayanlar ve gençlerine güvenmeyenler Türkiye'deki futbolu bitirmiş, kendilerini korumaktan kulüpleri de korunmasız hale getirmiştir.
Her transferin ve müsrifliğin geri dönüşümü vardır ama bu ülkede kara kutuların uçak düştükten sonra bile hükmü yoktur.
O yüzden yöneticiler ağladıkça açılırlar.
Para denizinde!