Geri dönüşüm

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Transfer sezonu müsriflik zamanıdır.

Medyayla ve yöneticilerle birlikte çalışan menajerlerin ellerini ovuşturma mevsimidir.

Başarılı olmak için paradan başka sığınacak liman bulamayanlar ve gençlerine güvenmeyenler Türkiye'deki futbolu bitirmiş, kendilerini korumaktan kulüpleri de korunmasız hale getirmiştir.

Her transferin ve müsrifliğin geri dönüşümü vardır ama bu ülkede kara kutuların uçak düştükten sonra bile hükmü yoktur.

O yüzden yöneticiler ağladıkça açılırlar.

Para denizinde!