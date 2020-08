Üç hikaye!

Birlikte büyüyen iki eski arkadaştılar sonra yolları ayrıldı.

Biri parayı buldu diğeri onurundan zerre kadar ödün vermedi ama mutlu oldu.

Namussuz zenginin kendisine sürekli aşağılayıcı mesajlar göndermesi onurlu adamın canını sıkıyordu.

Sonunda bu mesajlara cevap verme ihtiyacı duydu.

"Sen Mercedes'le gelin aldın ben omuzlarımda taşıdığım bir kadını gelin aldım.

Boğaz'ı görüyormuş evin. Hiç kitap okumazdın ama duydum ki her şeyi kitabına uydurmuşsun!

Karını dövüyormuşsun da para için sesini çıkarmıyormuş!

Benim karım pencere kenarındaki gülleri suluyor her sabah, sokak kedilerine bakıyor ben de gözüm gibi bakıyorum ona.

Kiradayız iki oda bir mutfak geçinip gidiyoruz.

Çocuklarımızla kitaplarımızla." Not: Güzel insanların mesajlarındaki zenginlik namussuz zenginlerin anlayabileceği bir şey değildir.

*****

Bundan yıllar önce bir kadın sürücü İstanbul'da bir kamyonetin arkasından kurtulmak için sollamanın fırsatını kolluyordu.

Üstü açık kamyonetin arkasında duran adamın biri kadın sürücüyü görünce içindeki klasik erkekliği dışa vurdu.

Elindeki tahta çubuğu kadına doğru uzatıp hareket yapmaya başladı.

Kadın sürücü aniden gaza bastı, kamyonetin önüne geçti ve durdu.

Arabasını yolda bırakıp, elindeki çubukla erkeklik gösterisi yapan pis herifin elindeki tahta çubuğu alıp adamın bacak arasına soktu.

Adam sadece baktı.

Not: Bir öküz nasıl bakarsa!

*****

Bindiğim bir taksinin şoförüyle muhabbetim oldu geçenlerde.

Üniversite mezunu iş bulamadığı için taksicilik yapıyor.

"Okudum ama adam olamadım" dedi.

Adam sayılmanın yeni şartlarını bildiğim içindir ki, o delikanlının kendisine haksızlık etmekle gerçekleri doğrulamak arasında kurduğu cümlenin hakkını verdiğini düşündüm.

Yollar ardımızda kalırken ikimiz de önümüzdeki gerçeklerin farkındaydık, bir ara babasından kalan resimlerin sohbetine koyulduk.

"Benim babam başkalarını düşündüğü için suçlu sayıldı, şimdiki babalar kendilerinden başkalarını düşünmediği için paraya boğuldu" dedi.

"Aldırma" dedim, "gerçek babalığın rütbesi onurdur." Not: Onur; bazı babalar için 4 harfli kelimeden ibarettir.

BEYRUT!

Beyrut 60'lı yıllarda Avrupa'nın turizm başkenti gibiydi.

Sonrasında silahsız evlere yağmur gibi indi ölümler, ardından sefalet ve acı.

Kimler zengin oldu bu kanlı siyasetten?

Silah tüccarları petrol gözlüler!

En çok da "Ortadoğu'daki çocuklar öldürülmek için doğmuştur" diyen Amerika ve Rusya!

Ve sırtını sıvazladıkları İsrail!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Pratik yemek icat et.

Özel günleri unutma.

Bir ağaç gölgesinde çay iç.

Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır

İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır

Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır

Hakkı YALÇIN