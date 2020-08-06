Hafıza!

İNSAN hayatının özne olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.

Ölü sayısının artmasından endişe edilmiyor artık.

Kıyılarda maskesiz baloları, teknelerde sosyal mesafesiz halay çekmeleri gördük.

Bayramı insanlar mı yaptı virüs mü onu da yakında göreceğiz!

Çünkü koro halinde yaklaşıyor gerçekler.

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Sonunu bildiğimiz bir filmi başından izlemekle sonunu değiştiremeyiz.

Bizim ülkemizde tedavisi imkansız bir hastalıktır; "aymazlık!" H H H

Bu sorumsuzluğun hayatla "tatlıya bağlanma" olasılığı yüzde 10'dur.

Ne ilk ne sondur "bize bir şey olmaz" duygusunun ödettiği bedeller!

O yüzden son zamanlardaki duruşumuz; uyuduğu varsayılan ve fırsat kollayan virüsü inadına dürtüklemektir.

"Seni ciddiye almıyoruz" laçkalığıyla!

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Kadının biri maskesiz olarak bakkal dükkanına girdi dükkan sahibi kendisini uyarınca tepki gösterdi.

"Sen takıyorsan tak benim takmadığım maskeye karışma!" Bakkaldaki delikanlının cevabına hayran kaldım.

"Hanımefendi savaş boyalarınızı göstermek için bir televizyon kanalına gidin!" H H H

Virüsü çeken mıknatıs etkisiyle kelebek etkisi arasında ne fark vardır?

Bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını etkileyebilecek bir kasırgaya sebep olabilir.

Virüsü mıknatıs gibi çeken bir kişinin nelere sebep olabileceğini kaç zamandır görüyoruz.

Bu meseleden çıkan sonuç:

Bir martı uçak düşürür!

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Krediyle ve taksitle tatile gidenler için eylül ayında 5 yıldızlı otellerde yeni kampanyalar hazır.

"Eski virüsünüzü getirin yenisine 12 taksit!"

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Virüsün ilk zamanlarındaki disiplin ipinin üzerine şimdi un seriyoruz.

İpleri de virüsün eline veriyoruz üstelik.

Vur patlasın çal oynasın!

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Bayram gezintisinden ve tatilden dönen bir otobüs dolusu insanla karşılaştım.

Küçük bir anket yaparken sordum, "korona, covid 19, pandemi?" Koro halinde "hayır" dediler "hiçbirini hatırlamıyoruz!" Yolcuları boşaltan otobüsün arkasındaki yazıya takıldı gözüm.

"İtinayla hafıza silinir!"

KIRIN ŞİFREYİ!

Beyrut'taki patlamanın DEAŞ tarafından gururla üstlenildiğini gördük.

Terör örgütlerinin hangi amaçla kurulduğunu ve kimlere uşaklık ettiğini biliyoruz.

Dini imanı olmayan leşlerin "terörist" olmayı gurur saydığı bir dünyada onların arkasında duranlara iyi bakmak gerekir.

Her şerefsiz teröristin arkasında ondan daha şerefsiz siyasetçiler vardır.

Onlar sadece kuklaların ipini çeker ve dünyayı parmağında oynatır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Bisiklete bin.

Sokak hayvanlarını koru.

70'li yılların sanatına göz at.

Gerçeği ara.

En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini

Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi

Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN