Bir gerçek unutulmasın, bu sezon şampiyon olamadıysa bile geleceği en parlak takımlardan biridir Trabzonspor.
Çölün kalbine su kuyusu açabilecek kadar hünerli yerlilere sahip bir takımın transfer mevsiminde yapacağı ilk iş, Alanyaspor'la ligde oynanan maçta şampiyonluğa tekme atan Hosseini'yi kapının önüne koymaktır.
Bubi tuzakları sadece hakemlerle kurulmaz!
Hosseini gibi Brütus'un attığı sadece tekme değil Trabzon'un sırtına saplanan hançerdi!
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Zamanın sırrını çözmeye çalışırken kendilerine kilitlenir insanlar.
Onların halini ne anahtar bilir ne kilit.
Söküklerini kendileri diker de ne iğne bilir ne iplik.
O yüzden Trabzonspor başını dik tutsun.
Her problemin sonuçlarının gerçek bir çözümü vardır.
Kaçırılan trenlerin peşinden koşmak yerine kendi gerçeklerine bakmak Trabzonspor için en anlamlı çıkış yoludur.
Bu takım ligde bu sezon kaybettiklerini gelecek sezon kazanabilecek hünere sahiptir.
Nokta transferler bu meseleyi halleder.
Gençlik hazinesi denizin içini bile aydınlatma gücüne sahipken!
***Konuşulan isimlerden anladığıma göre teknik adam sorununun yakışan biçimde çözüleceğine inanıyorum.
Futbol aşkının bu denli büyük olduğu bir şehirde inancın arkası sağlamsa giden şampiyonluğun yasını tutmanın alemi yok.
Güneş bile yeniden doğmak için batıyor.
***Yeni sezonda verilecek mücadele, kaybettiklerini geri almaktır er niyetine.
Bu bir ödeştirme ve okkalı bir tokat olacaktır eminim; "Trabzonspor'u şampiyon yapacaklar" diye paranoyak düşler üretenlerin her niyetine!