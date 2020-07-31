Bayramlık

Cennetin sularında yıkanmış gibi yüzleri.

Gözleri yaşlarını içine akıtan bir ceylanın gözleri.

Yüreği ağzında yaşıyorlar da hep geviş getirdikleri sanılıyor.

Yarılmış nar gibi bakıyorlar, ölüme giderken gözlerini bağlatmayan cesur askerler gibi.

Onlara "kuzu" diyorlar.

Dünyanın en kutsal canlıları.

"Kurban edilirken" gözlerine bakın onların.

Susarak konuşmanın ne kadar anlamlı olduğunu onlardan başka hiçbir canlıda göremezsiniz.

*****

Kurban bayramlarında kuzuların sessizliğine takılırdım en çok.

Bayram sabahı erkenden kalkıp onlara dokunmak bile huzur verirdi bizlere.

O yüzden bu bayram hayal kahramanlarımı hayvanlardan seçtim.

Karıncaları hamarat insanların kapısına yolladım.

Sağlık çalışanlarının gömleklerini ütüleyecekler, kaç zamandır verdikleri onurlu mücadeleye mahsuben.

*****

Posta güvercinlerim bayram boyunca tebrik kartları dağıtacak, unutulan güzellikleri hatırlatmak adına.

Telefonla mesaj çekenlerin yüzüne nanik çekecekler.

Uç uç böcekleri bir haftadır yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtıyorlar, hepsi de mutluluktan uçuyor.

Bütün kirpiler bayramda mesaide, oklarını haksızlık tarlalarına boşalttılar.

Kimsesi olmayanları bağrına basacaklar.

*****

Çocuklara ayırdığım bayram harçlıkları kanguruların ceplerinde.

Hepsini tembihledim, "her şehrin zalimi çoktur, onlar ne çocuk tanır ne kadın!" Harçlıkları dağıtmak için çocukların uyanmalarını bekliyorlar da eşek arılarını yanlarına muhafız olarak gönderdiğimi itiraf etmeliyim.

*****

Güzellikleri çocuklardan esirgeyenlere inat, bayram şarkımın notalarını ağustos böcekleri yazdı;

"çocuklara ağlıyorum." Kelebeklerim için çiçeği burnunda hayat.

Araf'tan getirdikleri mesajı yazacaklar duvarlara; "sizi gözleyen gücü bile inkar ederek nereye gideceğinizi sanıyorsunuz?" Gözlerine perde inenler okusun diye.

*****

Öleceğini bilen tek canlıdır insan, bunu bile inkar ederek yaşar!

Ama hiç olmazsa bayramlarda insanlığını sınasın büyükler.

Hayvanlardan utanıp da!

BİR ANLIK GAFLET!

Koronavirüs belasıyla mücadele ettiğimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmamız gerekiyor.

Geçen bayram virüs nedeniyle kısıtlanan ziyaretlerin bu bayram bizlere bir bedel ödetmesinin önüne geçmek gerekiyor.

Bir kişi; bir evin içinde tüm aile fertlerine virüsü bulaştırmanın şartlarını oluşturabilir.

Bir anlık gafletiyle ya da umursamazlığıyla!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları sevindir.

Mezarlığa git.

Maskeni çıkarma sosyal mesafeni koru.

Çıplak ayakla çimlere bas.

Dargınlığı bitir.

Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini

Onlar beni öldürdüyse

Canları sağ olsun

Kitaplar da yazmaz zaten

Sevda şehitlerini

Ne zaman aklıma gelseler

Buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç

Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN