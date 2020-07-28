***Guardiola'nın Barcelona'yı yaratma felsefesinde çok önemli bir ayrıntı vardı.
"Kendi yanlışlarımla yenileceğime başkalarının doğrularıyla kazanmayı tercih ederim!" Fenerbahçe'nin iki sezondur inat ettiği yanlışlarla nasıl ağır bir yenilgi aldığını söylemeye gerek yok.
Bu kulübün bu kadar güçsüz hale getirildiği başka bir dönem hatırlamıyorum.
Ali Koç yanlışlarını doğrulamaktan gerçeklere fırsat bulamadı ya da gerçekleri aramadı.
***15 gündür izindeydim, Ali Koç'un açıklamaları olmuştu da bazılarının altını çizdim.
"Bizi transfer yapamaz hale getirdiler!" İki sezonda Fenerbahçe'nin transferlerini saymaktan yoruldum da cevabımı not ettim.
"Sayın Ali Koç! Toz kondurmadığınız kundakçı Comolli'yle birlikte bütün yanlışlar sizin eseriniz!"
***
Ali Koç'a konuştuğu hocalar şunu soruyormuş; "benden ne istiyorsun, gelecek sezon şampiyonluk mu 2-3 sezon içinde şampiyonluk mu?" Bu durumda verilecek tek cevap vardır: "Hayır, adam olmanı istiyorum!" Parantez içinde (takıma bir sistem oturt, futbolcuların ve sosyal medyanın oyuncağı olma. Doğru şeyler yaparsan şampiyonluk zaten gelir!) notuyla birlikte.
Ali Koç'un her sezon iki teknik adam ortalaması varken şimdi çıkacak piyangoyu bekleyin.
***Ali Koç Fenerbahçeli çocukları üzmekten bahsediyordu.
Onun üzmek dediğine bizler "ciğeri yanmak" diyoruz.
Ama gelecek sezonda da bir şeylerin değişmeyeceğini biliyoruz.
Burası böyle bir ülke, itinayla hafıza silinir.
Dün rakip takıma giden futbolcusu için sahanın ortasına dolar atanlar bugün aynı futbolcu takıma döndüğü zaman sevinçten takla atar.