Ne baba ne can bal gibi abazan!

Emrinde çalışan kadının kalçasını elleyen ve "fıstık gibisin" diyen bir müdürü "babacan adam" apoletiyle yolcu eden yasalar ülkesiyiz.

Bu karardan sonra kim bilir kaç adam babacanlık duygusunu test edecektir.

Yanında çalışan ya da çalışmayan kadınların kalçalarına ellerini uzatırken!

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İnsanlık yasalarında "ahlaksızlık" denilen gerçeğe bizim ülkemizde "babacanlık" deniyorsa ödenecek bedeller çoktur.

O yüzden kalçaya dokunmakla başlayan yeni moda babacanlığın nerelere uzanacağı tahmin etmek zor.

Ellerin uzunluğu babacan duruşun yakınlığıyla orantılı sayılacaktır!

Kuşkunuz olmasın.

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Peki, vicdan ve hukuk nerede?

İkisi de adalet mahallinden çıktı ve bir daha kendilerinden haber alınamadı.

O yüzden onların yerine biz haykıralım.

"Bir kadının kalçasına dokunmak senin ne haddine terbiyesiz herif!" "Sen o kirli ellerinle git gözlerini ovuştur!" O vicdansız hukuk bunları yazdığım için beni sorgular mı?

"Kabacan" sayıp da!

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Özel not: Bir erkek o babacan denen erkeğin kalçasını elleyip "fıstık gibisin" derse o babacan müdür bu tavrı nasıl karşılar?

Olay mahkemelik olsa iki erkekten hangisi daha babacan sayılır?

Yasalar önünde cinsiyet ayrımı yoksa!!!

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Bir zamanlar bu ülkede delikanlı ıslıkları duyulurdu.

Ahlaksızlığın ve paranın muslukları açıldıktan sonra insanlık çevrimdışı, delikanlılık sizlere ömür!

O yüzden haksızlık ve hukuksuzluk iltifata tabiidir.

Değerlerin katledilmesinin de yasalar önünde kadınların yok sayılmasının da sakıncası yoktur.

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Eskiden çocuklarımıza "büyüyünce ne olacaksın?" diye sorardık.

Hepsi de umutlu cevaplar verirdi.

Şimdi büyümek istemiyorlar!

Vicdanını yitirmiş bir ülkede en çok da elleri boş durmayan "babacan adamlardan" korkuyorlar.

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Not: Bir kadının kalçasına el atanların ne babalıkla ne canla zerre kadar ilgisi yoktur.

Böyle bir adamı korumak isteyenler bir dahaki sefere başka bir apolet bulsunlar!

"Babacan" denen abazan erkekleri motive etmek kolay değil çünkü!

ONURLU ŞOFÖR

İstanbul'da Sabır Durgun adlı taksi şoförü aracında cüzdan buluyor da cüzdanın içindeki 120 bin TL'yi sahibine ulaştırıyorsa bu ülkede insanlık da ölmemiştir taksi şoförlüğü de.

Nice taksi şoförleri yaşlı kadınlara sahte paraları yuttururken ve mesleğin adını lekelerken, Sabır Durgun adlı onurlu insanın fotoğrafını bütün taksi duraklarına asılsın.

"Heykel niyetine!"