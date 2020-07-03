Eğer Galatasaray; Başakşehir karşısında gençlerle oynadığı futbolu oynarsa, aradaki puan farklarının kapanma ihtimalini bile yok sayamam.
Eğer Trabzonspor iki hafta öncesine kadar ayakta tuttuğu futbol devriminin arkasında durursa, kaç yıllık rüyasının gerçek olmasına da engel göremem.
"Kaç sezondur finiş çizgisinde kaybetmekten bıkmıştır" gerçeğini Başakşehir'in bu sezon en büyük güvencesi sayarım.
Ama hakemlerin bu mücadelenin içine girmesine izin verilmesin.
Düello ederken 10 adım atmadan geri dönmek de yakışıklı değildir, hakemlerin verdiklerini kabul etmek de!
Erkekçesi güzeldir kazanmanın bile!
***Her zaman umut vardır.
Alın teri hem topraklarda iz bırakır hem formaların üzerinde.
Üstelik yol gösterir; "taşı sıkıp suyunu çıkarın" diye.
Şimdi üst kattaki insanlara düşen; suyunu çıkarabileceği taşı bulmak.
Gözyaşı tarlalarında dolaşmak değil.
***Alt kattaki mücadeleye gelince, birbirini iterek öne geçenlerin bol olduğu bir düzende arkada duranların zarafeti çok şeydir.
Nice haksızlıklara uğrasalar da hiçbirinin sesi çıkmıyor.
Ne ağlıyorlar ne sızlanıyorlar.
Böyle küme düşenleri başımızın üstünde taşırız.
O yüzden erkekçesi güzeldir kaybetmenin bile!