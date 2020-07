Yenilgi

Geçmiş zamanda bırakın pantolonları insanların bakışları bile ütülüydü.

Pencere önündeki saksılara sevda ekilirdi.

Elle yazılan mektuplarda dille kapatılacak kadar hijyenikti zarflar.

Geçmiş zaman alın teri ve emekle döndürürdü dünyayı, herkes birbirinin yarasını taşırdı.

*****

İncirin balıyla beslenirdi çocuklar, kırmızı dut lekesiyle.

Babalar yüreğini yufka gibi açardı sokaklarda.

Herkesin birbirine tahammülü de çoktu ihtiyacı da.

Alaturka şarkılara sevdalıydı anneler, televizyonlar evlerin içine mikroplarını yaymamıştı daha!

*****

Her sokağın bir lambası olurdu da akşam olunca "karanlıkları bana bırakın" derdi.

Gaz lambalarıyla ders çalışan çocukların akşam güneşi!

Göçmen kuşların dilimizi bilmediğini düşünürdük ama mahallemizdeki göçmen çocuklarla aynı dili konuşurduk.

Her çocuk birbirine borcunu sevgi ve saygıyla öderdi.

*****

Çay bardaklarında dudak payı!

Loğusa kadınların mahallede pişirilen her yemekte payı vardı bütün komşular bilirdi.

İki balkon arasına hüzün asılsa kururdu.

Dede yadigarı saatler vardı, saatten ziyade dedelerden kalan geleneklerdi değerli olan.

Gelenek dediğin; vicdan, ihtiyacı olan insanların omuzlarına konmak melek gibi.

*****

Geçmişten bugünlere taşımak istediğimiz güzellikler şimdilerde demode bulunuyor.

Olsun!

Teknoloji rüzgarıyla ancak kirli çamaşırlar kurutulabilir.

Gerçekleri dalgalandırmak nostaljinin işi Ama yapılan bir araştırmaya göre çocuklar televizyonlara anne ve babalarından daha çok inanıyormuş.

Bu tehlikeli mürebbiye kendi çocuklarını büyütüyor şimdi.

*****

O yüzden bizleri sobeleyen hayat büyüdüğümüz mahallelerde taş üstünde taş bırakmadı.

Televizyon denen kirli kutuların sosyal medya denen mezbahaların değiştirdiği düzen gerçek bir dost bir arkadaş da bırakmadı.

Bu da mazinin yenilgisi!

ÖZGE'Yİ GELİN ETTİ

Gazetemizin Magazin Müdürü Özge Gürcan'ı 20 yıl önce üniversite öğrencisiyken tanımıştım.

Bir röportaj için yanıma gelmişti, sonra çalıştı hiç durmadan çalıştı, bugün magazin gazeteciliğinin en onurlu isimlerinden biri.

Önceki gün yakışıklı damadımız Onur Köksel'e Özge'yi gelin ettik.

Bu dünyaya insanları güldürmek için gelmiş İrem Derici'yle birlikte nikah şahidiydim.

Virüsün başını döndürdük maskelerimizle.

Akşam Hilton Oteli'nin terasında şarkılarımızı dinlerken yeni çiftlere ömür boyu aşk diledik.

Aynı yastıkta!

MUTLULUK TAKVİMİ

Doğum gününde adına ağaç dik.

Çöpleri boşaltırken ayır.

Virüsle mücadeleden ödün verme.

Mavi düşün.

Bardağından içtiğim

Aşkından vazgeçtiğim

Mazinin hatırına

Sana ses etmiyorum

Bu kez halin ağlamaklı

İş işten geçti diyorum

Ziyaretçi edasıyla

Gitmeni bekliyorum

Çok sevmenin günahları

Dökülen gözyaşları

Gecelerin karanlığı

Sabahlara ödenmiştir

Seni canım bildiysem

Ölüp ölüp dirildiysem

Şimdi kalbimden sildiysem

Bütün borcum ödenmiştir

Hakkı YALÇIN