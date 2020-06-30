Maskesiz gençler

OTURDUĞUM mahallenin ortasındaki parkta genç kızlar ve erkekler bir çardakta oturuyordu.

Ne maske ne sosyal mesafe.

Geçen hafta maske takmayan gençler gündemde olduğu için onların düşüncelerini öğrenmek istedim.

"Neden maske takmıyorsunuz çocuklar?" "Size ne?" demeyecek kadar kibar karşıladılar.

Bir tanesi öne çıktı, "yine deprem oldu haberiniz var mı?" dedi.

"Var" dedim, "maskeyle ilgisi ne?" "Haberleri dinliyorum sel, haberleri açıyorum deprem, dört yanımız virüs. Bu kadar kötülükten beni bir maske mi koruyacak?" Diğerleri onu alkışladı.

"Hayır" dedim, "bu hayattan kendinizi sadece sizler koruyacaksınız. Ama bakın vakaların yaşı küçülüyor. Hiçbir olumsuz haber sizin maske takmamanıza gerekçe olamaz!"

***

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Düşündüm de genç insanları anlıyor muyuz acaba?

Takmadıkları maske kadar, korkularından firar etmelerinin sebeplerini de sorgulamakla yükümlü olduğumuzu biliyor muyuz?

Onlara jandarmalık yapmaktan fırsat bulup da!

ANLAYANA!

Bir kambura sordular, "kendi kamburunun düzelmesini mi istersin, yoksa başkalarının da senin gibi kambur olmasını mı?" Adam hiç düşünmeden cevap verdi.

"Başkalarının da benim gibi kambur olmasını." Neden?

"Onların şimdi bana baktıkları gibi bakılmayacağını öğrenmeleri için."

MUTLULUK TAKVİMİ

Giydiklerini yere atma.

Çocuklara verdiğin sözü tut.

Birini güldür.

Vasiyetim olarak

Nefretimi bıraktım

Vicdanlara sığmayan

Senin kalbine sığar

Uzunluğuna bakma

Gölgen de senin kadar

Senin sanatın da bu

Hadi göster yüzünü

Bir fırsatını bul da

Hayat maskeli balo

Maskeni düşürmüştün

Bir zaman İstanbul'da

Hakkı YALÇIN