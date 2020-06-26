BİR zamanlar tüm olasılıkların bittiği yerde yeniden bizler başlardık.
Geçmişi severdik geleceğe umutla bakarken.
Haberlere gözümüzü dört açsak da yalanlardan kaçardık.
Doğar doğmaz sobelendiğimizi hiç unutmadık.
Şimdi bakıyorum da herkes hayata karşı keyif almaktan bahsediyor.
Keyifli olmak güzeldir de dertlerimizi kim tutar!
O yüzden yara bantlarımızı cebimizde taşıyoruz.
Bir yanımız hala "ağla gitar çal gitar!"
***Sevdiklerimizi kaybettik, irtifa kaybettik.
Beklentilerimizi yitiren hayatta umutlarımı bitiren gerçekler bize karşı zafer kazandı.
Gözümüzden de düştü hayat sözümüzden de.
Şimdi kötülük halay çekerken iyiliği alaya alanlar var.
Saygınlık sayılıyor böylesi.
"Cebini çok sevsen de yüreğinden vermekle bir şey kaybetmezsin" diyoruz da gülüyorlar.
Tulum çıkarıyor haram zenginlik.
Ve yadırganmıyor!
***
Bahisler bire bin veriyor yalan da olsa, insanların cebindeki son kuruşu "düdüklemek" için cazip turlar düzenleniyor.
"Sana çıkmaz" diyoruz, üstelik kalıbımızı basıyoruz.
Yetmiyor, "cebinde olmayan para senin değildir, cebinde olan üç beş kuruşu kaptırma" diyoruz da cümlelerimiz buharlaşıyor.
İnsanların damarına kolay yoldan zengin olmak enjekte edilirken, birileri büyük ikramiyelerle rüyalarda buluşuyor.
***Bu ülkede adam olmanın şartlarının değiştiğini görüyoruz, artık otomobil markaları belirliyor kaliteyi.
O otomobile sahip olmak için gereken ortamı yaratmak gerekiyor.
Nasılsa birkaç dakikada kana karışıyor kötülük.
Sadece virüs değil ki tedavisi imkansız bir hastalığın mikrobu damarlarda dolaşıyor.
***
Hayatın üstüne gül koklamaktır ölüm.
Nasılsa finiş çizgisine az kaldı.
Her şeyimizi paylaşacağımız eski dostlar da azaldı.
Bizim gibiler sevdiği ölülere yetişmek için koşuyor!
ATA DEMİRER
Sinemanın kanında sanat varsa son yıllarda çevrilen ve Çin malı espriler ucuz küfürlerle donanmış filmlerin sanatla ilgisi yoktur.
Olsa olsa ucuz ticaretle ilgisi vardır, o yüzden Türk Sineması gerçeği lağvedilmiştir.
Bütün bu kirlilik ortamında sinemada güldüren, düşündüren ve samimi kalabilen tek oyuncu varsa Ata Demirer'dir.
Sinemadaki yaratıcılığına müzik konulu yeteneğini de katan Ata Demirer, denizlerden kopup gelmiş hakikatli ırmaklar gibi.
Ve çocukluğumuzun terbiyeli oyuncuları gibi.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kredi limitini aşma.
Hapishaneye kitap gönder.
Çocuklarla minyatür golf oyna.
Ne yaparsan kalbinle yap
Soramam
Bu deli yangında hala
Neden gönlümde tüter
Soramam
Kendime tanıdığım
Mühlet ne zaman biter
Denedim defalarca
Unutmayı denedim
Gözlerine yenildim
Yok, çaresi yok
Aşk bir kere küstü mü
Bir daha dönmez geri
Yüreğim avaz avaz
Üşüyorum ört üstümü
Her kadın sevdiğine
Anne olmalı biraz
Hakkı YALÇIN