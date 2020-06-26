Geç kaldık da!

BİR zamanlar tüm olasılıkların bittiği yerde yeniden bizler başlardık.

Geçmişi severdik geleceğe umutla bakarken.

Haberlere gözümüzü dört açsak da yalanlardan kaçardık.

Doğar doğmaz sobelendiğimizi hiç unutmadık.

Şimdi bakıyorum da herkes hayata karşı keyif almaktan bahsediyor.

Keyifli olmak güzeldir de dertlerimizi kim tutar!

O yüzden yara bantlarımızı cebimizde taşıyoruz.

Bir yanımız hala "ağla gitar çal gitar!"

***

***

***

***

Hayatın üstüne gül koklamaktır ölüm.

Nasılsa finiş çizgisine az kaldı.

Her şeyimizi paylaşacağımız eski dostlar da azaldı.

Bizim gibiler sevdiği ölülere yetişmek için koşuyor!

ATA DEMİRER

Sinemanın kanında sanat varsa son yıllarda çevrilen ve Çin malı espriler ucuz küfürlerle donanmış filmlerin sanatla ilgisi yoktur.

Olsa olsa ucuz ticaretle ilgisi vardır, o yüzden Türk Sineması gerçeği lağvedilmiştir.

Bütün bu kirlilik ortamında sinemada güldüren, düşündüren ve samimi kalabilen tek oyuncu varsa Ata Demirer'dir.

Sinemadaki yaratıcılığına müzik konulu yeteneğini de katan Ata Demirer, denizlerden kopup gelmiş hakikatli ırmaklar gibi.

Ve çocukluğumuzun terbiyeli oyuncuları gibi.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kredi limitini aşma.

Hapishaneye kitap gönder.

Çocuklarla minyatür golf oyna.

Ne yaparsan kalbinle yap

Soramam

Bu deli yangında hala

Neden gönlümde tüter

Soramam

Kendime tanıdığım

Mühlet ne zaman biter

Denedim defalarca

Unutmayı denedim

Gözlerine yenildim

Yok, çaresi yok

Aşk bir kere küstü mü

Bir daha dönmez geri

Yüreğim avaz avaz

Üşüyorum ört üstümü

Her kadın sevdiğine

Anne olmalı biraz

Hakkı YALÇIN