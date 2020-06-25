Badanasız duvarların üzerinde gazetelerden kestiğimiz fotoğrafları asılıydı birçok oyuncunun.
O oyuncuların çoğu kirada otururdu, zenginlerin evlerinde çekilen filmlerde bazıları patron olurdu da umurlarında olmazdı.
Yevmiyelerle geçen bir hayatları vardı. Ne gazetelerin birinci sayfalarında haber oldular ne yalan yere ödüllere boğuldular.
Birçokları otel odalarında yalnız öldüler, siyah beyaz fotoğrafların içine gömüldüler.
***
Televizyonu sevmedim hele içindekileri. Sonradan görme ve ahlaksızlıktan örme cahilleri.
Pahalı otomobilleri ve ucuz aşklarıyla züppelik sergilerine çıktılar.
"İçi boş eğlencelerle" çocukların aklını çelerek basamakları daha kolay çıktılar.
Haram paralarını sayarken insanları köle saydılar, telif haklarını iç ederken gurur saydılar.
"Birçok emekçinin çalınan haklarının izleri onların yüzlerinden mahşere kadar silinmez!" desem ne yazar!
Çöp kutularındaki maskeler virüs mevsiminden önce de kullanılıp atılan maskeler.
O yüzden birilerinin karanlık yüzünü her zaman o kirli paranın gücü maskeler!
***Bir yıl kadar önce okul ödevleri için benimle söyleşi yapan lise öğrencilerinden biri eski sinemayı ve oyuncuları sormuştu.
"O insanların sihri neydi?" diye.
Onların sihri samimiyetti, ahlaki değerlere verdikleri emekti.
Onların sihri sokak çeşmesiydi, gaz lambaları, beyaz mendiller her şeyden önemlisi helal kazanç!
***Geçmişteki güzel insanların sanatta bıraktığı izlerin silinmesine izin veremeyiz.
O izleri sildirirsek birbirlerinin göz çukurlarından çocuklarımıza derin kuyular açanların zehrine katlanmak zorunda kalırız. Kalıyoruz da zaten!
Televizyonlardaki pespaye programların içine girmeyi özellik saydığımız için.
Gerçeklere sessiz kalıp "neyi seyredeceğim?" diyecek kadar aciz olduğumuz için.
Bilgiden adaletten ve zarafetten yoksun olan programları bile "ne olmuş eğleniyorum" diye geçiştirdiğimiz için.
***Koşun koşun!
Amerika'dan yeni formatlar gelmiş!
Çocuklarınızın aklını başrolde oynatacaklar!
BEBEK KATİLLERİ
Samsun Vezirköprü'de geçen yıl evinin önünde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunan kemikleri ve kafatasının ardındaki cinayette aile üyeleri var.
Aralarında Ecrin'in babasının, babaannesi ve amcanın da bulunduğu 6 kişilik şüpheli listesi.
Film içinde film olduğu ihtimallerini güçlendiren bir olayda, asıl mesele 1.5 yaşındaki bir bebeğe kıyılmasıdır.
İnsan olana dokunan da bebek katillerinin bile insan olarak sayılmasıdır.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kaybetmeyi göze al.
Adil ol.
Televizyondan uzak dur.
70'li yılların şarkılarını dinle.
Senle koklaşıyor ayrılık
Benle yumruklaşıyor
Her akşam bu saatlerde
Kendimi sokaklara
Vuruyorum
Bir köşe başında
Gitar çalıyor çocukluğum
Bahşiş şapkasının
İçinde
Bozuk para gibi
Duruyorum
Beklemek geciktirmez
Kaderin yazdığını
Canım ikiye ayrıldı
Her gün biraz daha
Savruluyorum
Hakkı YALÇIN